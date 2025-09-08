Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Εξάρες» από Ισπανία και Βέλγιο - Real.gr

Οι «φούριας ρόχας» συνέτριψαν 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας υποχρεώνοντάς την σε μια από τις πιο βαριές ήτες στην ιστορία της.

Η Ισπανία από το ξεκίνημα των προκριματικών φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες για το ποιος είναι το «αφεντικό» του 5ου ομίλου, «σκορπίζοντας» την Τουρκία εκτός έδρας με 6-0, η Γερμανία αντέδρασε μετά το «χαστούκι» της πρεμιέρας από την Σλοβακία (3-1 την Β. Ιρλανδία), ενώ οι Σλοβάκοι στην εκπνοή του αγώνα με το Λουξεμβούργο έκαναν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο (1-0).

Το Βέλγιο διατήρησε το αήττητο με 3-1-0 στα πρώτα 4 ματς που έδωσε για τον 10ο όμιλο, διαλύοντας με 6-0 το Καζακστάν (από δύο γκολ οι Ντε Μπρόινε και Ντοκού), ενώ άνετη νίκη πέτυχε και η Πολωνία, επί της Φινλανδίας με 3-1, με την ομάδα του Ούρμπαν να «πιάνει» στην κορυφή του 7ου ομίλου την Ολλανδία, αλλά με ματς περισσότερο.

Η «ρόχα» ήταν «χάρμα ιδέσθαι» επί τουρκικού εδάφους, παρέδωσε μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου απέναντι στην ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα και με το… διαστημικό 6-0 υποχρέωσε τους Τούρκους σε μία από τις πιο βαριές ήττες στην Ιστορία τους.

Με δύο γκολ στα πρώτα 22 λεπτά κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, το ντέρμπι… στα χαρτιά της Κόνια, μετατράπηκε από νωρίς σε «παράσταση για ένα ρόλο». Ο Μερίνο με χατ τρικ και ο Πέδρι με δύο γκολ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του «πάρτι» που έστησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.