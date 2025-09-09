Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Αρμενία «σόκαρε» την Ιρλανδία (2-1) - Real.gr

Μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα έως τώρα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 καταγράφτηκε στο Ερεβάν, όπου η Αρμενία επικράτησε της Ιρλανδίας με 2-1 στη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης κι έδειξε ικανή για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση σε ένα γκρουπ, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει η Πορτογαλία των μεγάλων αστεριών.

Οι Αρμένιοι προηγήθηκαν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με το πέναλτι του Σπερτσιάν κι έφτασαν στο μεγάλο θρίαμβο με άλλο ένα γκολ απ’ τον Ράνος στο 51′. Η Ιρλανδία μείωσε με τον Μπάρι Φέργκιουσον στο 57′, όμως το γκολ του νερού επιθετικού δεν ήταν αρκετό για να ξαναβάλει τους φιλοξενούμενους στον αγώνα.