Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Λευκορωσία «τιμώρησε» την... υπεροψία της Δανίας, «αγγίζει» τα τελικά η Ελβετία - Real.gr

Η Εθνική ομάδα της Λευκορωσίας πήρε ισοπαλία 2-2 μέσα στην Κοπεγχάγη στερώντας από την Δανία το δικαίωμα να πανηγυρίσει από σήμερα την πρόκρισή της στην τελική φάση.

Η Δανία υποτίμησε πλήρως τη Λευκορωσία στο «Parken» της Κοπεγχάγης κι έχασε μία απίθανη ευκαιρία για να… καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ, καθώς έμεινε στο ισόπαλο 2-2 στον 3ο όμιλο και πλέον εάν ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική στην Σκωτία, θα χάσει το απευθείας «εισιτήριο» και θα οδηγηθεί στα play off.

Στον όμιλο που συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, οι Δανοι προηγήθηκαν στο 11′ με τον Ντάμσγκααρντ, αλλά δεν «τελείωσαν» το ματς παρά τις ευκαιρίες που έχασαν. Οι Λευκορώσοι «γύρισαν» το σκορ μέσα σε τρία λεπτπα με τα τέρματα των Γκρόμικο (62′) και Ντεμτσένκο (65′), για να «σώσει» στο 79′ ο Ίσακσεν το βαθμό για τους Δανούς.

Την ίδια ώρα η Ελβετία συνέτριψε την Σουηδία με 4-1 στον 2ο όμιλο και πλησιάζει με… μαθηματική ακρίβεια στα τελικά του Μουντιάλ 2026, με το Κόσοβο να έχει σφραγίσει για την ώρα τη δεύτερη θέση μετά το διπλό του στη Σλοβενία (2-0) και να έχει εξασφαλισμένη θέση στα play off.

Νωρίτερα, η Ισπανία ήταν σαρωτική για άλλο ένα παιχνίδι καθώς πέρασε απ’ την Τιφλίδα με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Γεωργία, έκανε το «5Χ5» στον 5ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 κι «αγγίζει» το απευθείας «εισιτήριο» για την τελική φάση, καθώς απέχει τρεις βαθμούς απ’ την δεύτερη Τουρκία, αλλά έχει 19-0 γκολ, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 15-10.

Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ κι ένα των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες «καθάρισαν» τη νίκη για τη «ρόχα», την ώρα που οι Τούρκοι νίκησαν εύκολα 2-0 τη Βουλγαρία με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον και η Αυστρία, η οποία νίκησε «σβηστά» την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς, ενώ η Ουαλία σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν που κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.