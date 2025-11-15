Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Παρέλαση» της Ισπανίας στην Τιφλίδα (4-0 την Γεωργία) - Real.gr

Η Ισπανία ήταν σαρωτική για άλλο ένα παιχνίδι καθώς πέρασε απ’ την Τιφλίδα με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Γεωργία, έκανε το «5Χ5» στον 5ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 κι «αγγίζει» το απευθείας «εισιτήριο» για την τελική φάση, καθώς απέχει τρεις βαθμούς απ’ την δεύτερη Τουρκία, αλλά έχει 19-0 γκολ, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 15-10.

Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ κι ένα των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες «καθάρισαν» τη νίκη για τη «ρόχα», την ώρα που οι Τούρκοι νίκησαν εύκολα 2-0 τη Βουλγαρία με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον και η Αυστρία, η οποία νίκησε «σβηστά» την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς, ενώ η Ουαλία σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν που κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.