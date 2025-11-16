Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στα play off η Ουκρανία, «απόλυτη» και με... μηδενικό «παθητικό» η Αγγλία - Real.gr

Το ντέρμπι του 4ου ομίλου για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off του Μουντιάλ 2026 βρήκε νικήτρια στο τέλος της Ουκρανία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Ισλανδίας και θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να συμμετάσχει στη μεγάλη καλοκαιρινή «γιορτή» του ποδοσφαίρου μέσω των αγώνων μπαράζ του Μαρτίου. Στο “Stadion Wojska Polskiego” της Βαρσοβίας, οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασαν εντέλει στη νίκη, χάρις στα γκολ των Ζουμπκόφ (83′) και Χουτσούλιακ (90’+3′). Βασικοί ήταν στο κέντρο άμυνας της Ισλανδίας ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού κι ο πρώην «πράσινος» και νυν στόπερ του Λεβαδειακού, Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Την ίδια ώρα η Αγγλία έκανε ξανά… περίπατο, νικώντας εκτός έδρας και την Αλβανία με 2-0 χάρις σε δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74′ και στο 82′ κι ολοκλήρωσε την προκριματική σειρά της με το απόλυτο νικών («8 στα 8») και με μηδενικό «παθητικό». Σημείωσε 22 γκολ σε 8 αγώνες και δεν δέχθηκε κανένα.

Η Γαλλία, με πολλούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή της νίκησε εύκολα το Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας με 3-1, ενώ η Σερβία με βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ πήρε μία νίκη άνευ αντικρίσματος επί της Λετονίας με 2-1, καθώς έμεινε εκτός play off.

ΑΠΕ-ΜΠΕ