Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία - Real.gr

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία

19:07, 16/11/2025
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία

Η Ιρλανδία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Πανηγυρική πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Πορτογαλία, η οποία «εξαΰλωσε» με 9-1 την Αρμενία στο «Ντραγκάο» (Πόρτο) και τερμάτισε στην πρώτη θέση του 6ου ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης.

Τη δεύτερη θέση και κατ΄ επέκταση τη συμμετοχή στα πλέι οφ για ένα εισιτήριο στη διοργάνωση εξασφάλισε η Ιρλανδία νικώντας με 3-2 την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης με απίθανο πρωταγωνιστή τον 23χρονο επιθετικό της Αλκμάαρ, Τρόι Πάροτ. Να σημειωθεί πως οι Μαγυάροι, που προκρίνονταν στα πλέι οφ και με ισοπαλία, προηγούνταν ως το 80ό λεπτό.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι προηγήθηκε με τον Ντάνιελ Λούκατς μόλις στο 4ο λεπτό, οι Ιρλανδοί του Χέιμιρ Χάλμγκριμσον ισοφάρισαν με πέναλτι του Τρόι Πάροτ στο 15΄, αλλά οι γηπεδούχοι ανάκτησαν το προβάδισμα με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 37΄. Ο Πάροτ ισοφάρισε εκ νέου στο 80΄ δίνοντας δραματικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο του αγώνα, που κατέληξε σε τραγωδία για την Ουγγαρία με το τρίτο γκολ του Πάροτ, στο 90΄+6.

Οι Ίβηρες, που έπαιζαν χωρίς τον τιμωρημένο Κριστιάνο Ρονάλντο, «σκούπισαν» τους Αρμένιους από το πρώτο ημίχρονο, παρότι οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν γρήγορα με τον Έντουαρντ Σπερστιάν (18΄) το γκολ με το οποίο είχε δώσει προβάδισμα στους Πορτογάλους ο Ρενάτο Βέιγκα, στο 7ο λεπτό.

Μετά το 1-1 ακολούθησε… καταιγίδα από γκολ. Ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 2-1 στο 28΄, ο Ζοάο Νέβες σκόραρε δις (30΄, 41΄) και ο Μπρούνο Φερνάντες έγραψε το 5-1 με πέναλτι, στο 45΄+3.

Το… πάρτι συνεχίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φερνάντες να φτάνει στο χατ-τρικ (52΄, 72΄ πέναλτι) και τον Νέβες να τον ακολουθεί για το 8-1 με το τρίτο προσωπικό τέρμα του, στο 81ο λεπτό, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 90΄+2.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 6ο ΟΜΙΛΟ

ΟΜΑΔΑ       ΑΓ. Β. ΓΚΟΛ

Πορτογαλία 6 13 20-7

Ιρλανδία 6 10 9-7

Ουγγαρία 6 8 11-10

Αρμενία 6 3 3-19

