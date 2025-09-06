Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Συνεχίζει να γράφει Ιστορία ο Ρονάλντο - Real.gr

Σημείωσε δύο γκολ στην πεντάρα της Πορτογαλίας επί της Αρμενίας.

Πρεμιέρα… με πεντάρα η Πορτογαλία του «καυτού», Κριστιάνο Ρονάλντο (2 γκολ στο 5-0 επί της Αρμενίας), ενώ η Αγγλία… στο ρελαντί επικράτησε 2-0 της Ανδόρας και στο ντέρμπι του 11ου ομίλου που ακολουθεί με τη Σερβία (9/9) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο κορυφαίος Πορτογάλος παίκτης όλων των εποχών, για πολλούς και του κόσμου, Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Αρμενίας ξεπέρασε τον Μέσι (36) και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον με τα 38 απέχει μόλις ένα τέρμα από το να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς (39).

Τι να πρωτοπεί κανείς για τον απόλυτο σταρ της Πορτογαλίας; Έφτασε τα 140 τέρματα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ενώ με 942 γκολ συνολικά στην καριέρα του, πλησίασε ακόμη περισσότερο προς τον μαγικό αριθμό: 1.000!

Με βασικούς, τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ (αντικαταστάθηκε στο 73΄ από τον μέχρι πρότινος μέσο του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς) και τον Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, η Σερβία νίκησε 1-0 στη Ρίγα τη Λετονία, για την 5η αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Το γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και επέτρεψε στους «πλάβι» να φύγουν χωρίς απώλειες από τη Ρίγα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθούν στο Βελιγράδι την Αγγλία, στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ