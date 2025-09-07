Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Tο βράδυ που ο Μέμφις Ντεπάι «έγραψε» Ιστορία - Real.gr

Quantcast
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Tο βράδυ που ο Μέμφις Ντεπάι «έγραψε» Ιστορία

21:18, 07/09/2025
Με τα δύο γκολ που σημείωσε για την Ολλανδία στη νίκη κόντρα στην Λιθουανία (2-3) έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των «Οράνιε».

Αναμφισβήτητα το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου στο Κάουνας και στην αναμέτρηση, Λιθουανία-Ολλανδία, ανήκει στον Μέμφις Ντεπάι. Τόσο για τα δύο γκολ που πέτυχε στη δύσκολη νίκη των «οράνιε» με 3-2, όσο και για το γεγονός ότι στο ματς της 6ης αγωνιστικής 7ου ομίλου ο στράικερ της Κορίνθιανς με τα τέρματα που σημείωσε στο 11′ και 64′ έγινε η κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της Εθνικής ομάδας.

Έφθασε τα 52 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, δύο περισσότερα από τον Ρόμπι φαν Πέρσι και, πλέον, μετά από 104 συμμετοχές απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της σχετικής λίστας. Οι Λιθουανοί πάλεψαν και κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το εις βάρος τους 0-2 (ισοφάρισαν σε 2-2), αλλά το γκολ του Ντεπάι στο 64′ έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας στον Ολλανδία την 3η νίκη σε 4 ματς (έχει και μία ισοπαλία) και προσωρινά στέλνοντάς την στο ρετιτέ της βαθμολογίας με 10 ματς

Τη μοναξιά της κορυφής του 10ου ομίλου απολαμβάνει από σήμερα η Βόρεια Μακεδονία, μετά το εμφατικό 5-0 επί του Λιχτενστάιν του 0/5. Ο αγώνας της Νασιονάλ Αρένα των Σκοπίων τελείωσε πρόωρα πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας, χάρις στα δύο γκολ των γηπεδούχων σε διάστημα πέντε λεπτών (52′-56′).

