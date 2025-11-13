Quantcast
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τα τελικά η Γαλλία - Real.gr
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Τσέκαρε» το «εισιτήριο» για τα τελικά η Γαλλία

23:55, 13/11/2025
Ακολούθησε τον δρόμο της Αγγλίας που ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που πήρε την πρόκριση στην τελική φάση.

Στον δρόμο της… άχαστης και χωρίς να δεχθεί ακόμη γκολ στα προκριματικά (7 στα 7 και 0 παθητικό) Αγγλίας (2-0 τη Σερβία), βάδισε σήμερα και η Γαλλία, η οποία μετά την επικράτησή της επί της Ουκρανίας (4-0) έγινε η δεύτερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στους τελικούς του Μουντιάλ 2026.

Να σημειωθεί ότι στον 11ο όμιλο, η νίκη της Αλβανίας μέσα στην Ανδόρα με 1-0 έθεσε εκτός πρόκρισης τους Σέρβους, με τους γείτονες να εξασφαλίζουν και μαθηματικά την 2η θέση και τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Στην πρεμιέρα του στον πάγκο των «πλάβι» ο Παούνοβιτς χρησιμοποίησε τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, Γκρούγιτς και Γιόβιτς (αμφότεροι ως αλλαγή), ενώ βασικός ξεκίνησε ο Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Παράταση στην απευθείας πρόκριση της Πορτογαλίας έδωσε η Ιρλανδία. Σε μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις των προκριματικών η ομάδα του Χέιμιρ Χάλγκριμσον επικράτησε με 2-0 των Ιβήρων στο Δουβλίνο, έμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της 2ης θέσης, ενώ από την πλευρά τους οι πρωτοπόροι του γκρουπ χρειάζονται νίκη εντός έδρας την Κυριακή (16/11) απέναντι στην ουραγό Αρμενία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η είδηση της βραδιάς ήταν η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61′ με απευθείας κόκκινη, η πρώτη στην καριέρα του CR7 στα 225 ματς που έχει δώσει με την φανέλα της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Τυπικά στο παιχνίδι της κατάκτησης της πρώτης θέσης του 9ου ομίλου έμεινε η Ιταλία μετά τη νίκη θρίλερ στην Μολδαβία (2-0) με το γκολ του Μαντσίνι στο 88′. Για να πάρει την πρωτιά η «σκουάντρα ατζούρα» στην τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να νικήσει την Νορβηγία με τέσσερα γκολ και πάνω στη μεταξύ τους μάχη στο Μιλάνο!

