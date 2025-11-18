Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία - Συνέτριψε 6-0 την Σλοβακία - Real.gr

Θεωρητικά, θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Όμως, οι Γερμανοί δεν… καταλαβαίνουν από τέτοια, μετέτρεψαν σε περίπατο τον «τελικό» με τη Σλοβακία στη Λειψία και πήραν το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής το καλοκαίρι του 2026. Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, φορώντας τις νέες εμφανίσεις τους που παραπέμπουν στα 90’s, διέλυσαν 6-0 τους Σλοβάκους, με το σκορ να είναι ήδη στο 4-0 από το ημίχρονο.

Η Ολλανδία σφράγισε και τυπικά την πρόκριση, άνετα 4-0 τη Λιθουανία, με τρία γκολ στο διάστημα 58΄-62΄. Στα play off πηγαίνει η Πολωνία που πέρασε 3-2 από τη Μάλτα με τρεις «Έλληνες» στη σύνθεσή της, τους Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ.

Στο Όλομουτς η Τσεχία συνέτριψε 6-0 το Γιβραλτάρ με έξι διαφορετικούς σκόρερ, ενώ η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου.