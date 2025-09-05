Προκριματικά Μουντιάλ: Να μπει με το δεξί η Ελλάδα με το βλέμμα στην… Αμερική - Real.gr

Η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της για το Μουντιάλ 2026 με ένα απαιτητικό πρώτο παιχνίδι, καθώς υποδέχεται σήμερα στις 21:45 στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία.

Την προσεχή Δευτέρα (8/9) θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο, με στόχο να διατηρήσει το «κάστρο» της και να κάνει το 2/2, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα ότι είναι το αφεντικό του ομίλου. Στον όμιλο της «γαλανόλευκης» είναι επίσης και η Σκωτία, με τις μνήμες από τα νοκ άουτ του Μαρτίου να είναι ακόμη νωπές, όταν η Ελλάδα ανέβηκε στη League A του Nations League. Παράλληλα, η Εθνική θέλει να συνεχίσει την ανοδική πορεία της.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12 ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ των ομάδων ματς, καθώς πρόκειται για διοργάνωση FIFA. Δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση και ακολουθούν οι περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια, η καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς, η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια και η βαθμολογία Fair Play. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει κλήρωση.

Κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει ο Γιοβάνοβιτς. Ο Πέτρος Μάνταλος επιστρέφει μετά την άδεια που είχε πάρει τον Ιούνιο για τον γάμο του. Απουσιάζουν σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε χάσει το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ, απέναντι στον Ατρόμητο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, τις οποίες κουβάλησε και στην Εθνική, αλλά στις τελευταίες προπονήσεις συμμετείχε κανονικά.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Η Λευκορωσία έχει χαμηλές προσδοκίες, παρότι στο Nations League έκανε μικρό βήμα προόδου και δεν ήταν… σάκος του μποξ, με την επιλογή του Άλος στον πάγκο να θεωρείται επιτυχημένη.

«Έχουμε αναλύσει όλους τους αντιπάλους μας. Θα προσπαθήσουμε να προχωράμε βήμα-βήμα και να δούμε πού βρισκόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα και ο προπονητής έχει αλλάξει το στυλ της. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ανταγωνιστικό πρόσωπο και όπως όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι», δήλωσε ο Άλος.

Η αποστολή της Λευκορωσίας:

Τερματοφύλακες: Παβλιουτσένκο, Ιγκνατόβιτς, Λαπούχοβ

Αμυντικοί: Μαρτινόβιτς, Πετσένιν, Βολκόβ, Καρπόβιτς, Μαλκέβιτς, Ζαμπέλιν, Πίγκας, Παρχομένκο, Καλίνιν

Μέσοι: Εμπόνγκ, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Γκρομκό, Ν. Ντεμτσένκο, Μ. Μιάκις

Επιθετικοί: Κοβαλιόβ, Μπαρκόβσκι, Μελνιτσένκο, Μαλασέβιτς, Πάσεβιτς

ΠΗΓΗ: filathlos.gr