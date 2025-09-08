Προκριματικά Μουντιάλ: Στόχος το 2/2 για την Ελλάδα με αντίπαλο τη Δανία στο Καραϊσκάκη - Real.gr

Συνέχεια στο ονειρικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να δώσει η Εθνική ομάδα, που απόψε (21:45, ALPHA) υποδέχεται τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική.

Την Παρασκευή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θριάμβευσε απέναντι στη Λευκορωσία, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1, ενώ οι Δανοί έμειναν στο 0-0 με τη Σκωτία.

Η γαλανόλευκη εντυπωσίασε με την απόδοσή της, έχοντας πετύχει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Λευκορώσους, κάνοντας 20 τελικές. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε και πέμπτο γκολ, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Απόψε το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μία πιο δύσκολη αντίπαλο.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει 3 και έχει χάσει 8 από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον της Δανίας, ενώ το σκορ ήταν 1-1, όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό, τον Φεβρουάριο του 2009. Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2006.

Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων, αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

Δανία: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Ντρέγερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκααρντ, Μπίερετ, Ντόλμπεργκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ για τη Δευτέρα (8/9):

Γιβραλτάρ-Νησιά Φερόε (21:45)

Ελβετία-Σλοβενία (21:45)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Ισραήλ-Ιταλία (21:45)

Κόσοβο-Σουηδία (21:45)

Κροατία-Μαυροβούνιο (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr