Προκριματικά Μουντιάλ: Τεράστια νίκη για την Αλβανία κόντρα στην Σερβία - Real.gr

Οι 20χρονοι Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους ήταν ασταμάτητοι και οδήγησαν την ομάδα τους σε ιστορικό θρίαμβο 6-1 στη Σόφια, που της δίνει πλέον τον πρώτο λόγο για τα play off μέσω του 5ου ομίλου. Η πρώτη θέση μοιάζει «άχαστη» για την Ισπανία που απόψε έκανε το «3 στα 3» επικρατώντας πολύ εύκολα 2-0 της Γεωργίας.
Στο Βελιγράδι σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος, η Αλβανία νίκησε 1-0 τη Σερβία και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου, πίσω από την Αγγλία.
Ο Μανάι «πλήγωσε» τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Στρακόσα ήταν θετικός κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Άντριγια Ζίβκοβιτς ήταν βασικός με τη Σερβία και αντικαταστάθηκε στο 63΄, στο ίδιο λεπτό που μπήκε στο ματς ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.
Τέλος, η Πορτογαλία μετά από χαμένο πέναλτι του Ρονάλντο (απέκρουσε ο Κέλεχερ) στο 75΄, πήρε τη νίκη 1-0 επί της Ιρλανδίας σε ματς-θρίλερ με κεφαλιά του Ρούμπεν Νέβες στις καθυστερήσεις.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0
(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)
Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0
(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45
Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο – Σλοβενία 0-0
Σουηδία – Ελβετία 0-2
(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία – Ελβετία 21:45
Σουηδία – Κόσοβο 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Λευκορωσία – Δανία 0-6
(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)
Σκωτία – Ελλάδα 3-1
(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία – Λευκορωσία 21:45
Δανία – Ελλάδα 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Ουκρανία 3-5
(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι,
45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)
Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0
(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Γαλλία 21:45
Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45
5ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία – Τουρκία 1-6
(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ,
65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)
Ισπανία – Γεωργία 2-0
(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία – Γεωργία 21:45
Ισπανία – Βουλγαρία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία – Αρμενία 2-0
(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)
Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0
(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία – Αρμενία 21:45
Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Φινλανδία – Λιθουανία 2-1
(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)
Μάλτα – Ολλανδία 0-4
(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία – Φινλανδία 19:00
Λιθουανία – Πολωνία 21:45
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0
(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς,
30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)
Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2
(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00
Ρουμανία – Αυστρία 21:45
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
9ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία – Ισραήλ 5-0
(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)
Εσθονία – Ιταλία 1-3
(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία – Μολδαβία 19:00
Ιταλία – Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0
(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)
Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45
Ουαλία – Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία – Ανδόρα 2-2
(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας,
78′ Ολιβέιρα)
Σερβία – Αλβανία 0-1
(45+1΄ Μανάι)
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα – Σερβία 21:45
Λετονία – Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
Τσεχία – Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0
(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00
Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45
Ρεπό: Μαυροβούνιο
Το πανόραμα των προκριματικών:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
4 Σεπτεμβρίου 2025
Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3
Σλοβακία – Γερμανία 2-0
7 Σεπτεμβρίου 2025
Λουξεμβούργο – Σλοβακία 0-1
Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία 3-1
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0
Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Γερμανία 3 2 0 1 7-3 6
Βόρεια Ιρλανδία 3 2 0 1 6-4 6
Σλοβακία 3 2 0 0 3-2 6
Λουξεμβούργο 3 0 0 2 1-8 0
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Σλοβακία – Λουξεμβούργο
14 Νοεμβρίου 2025
Λουξεμβούργο – Γερμανία
Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία
17 Νοεμβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο
Γερμανία – Σλοβακία
2ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
5 Σεπτεμβρίου 2025
Σλοβενία – Σουηδία 2-2
Ελβετία – Κόσοβο 4-0
8 Σεπτεμβρίου 2025
Κόσοβο – Σουηδία 2-0
Ελβετία – Σλοβενία 3-0
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο – Σλοβενία 0-0
Σουηδία – Ελβετία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Ελβετία 3 3 0 0 9-0 9
Κόσοβο 3 1 1 1 2-4 4
Σλοβενία 3 0 2 1 2-5 2
Σουηδία 3 0 1 2 2-6 1
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία – Ελβετία
Σουηδία – Κόσοβο
15 Νοεμβρίου 2025
Σλοβενία – Κόσοβο
Ελβετία – Σουηδία
18 Νοεμβρίου 2025
Κόσοβο – Ελβετία
Σουηδία – Σλοβενία
3ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
5 Σεπτεμβρίου 2025
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
Δανία – Σκωτία 0-0
8 Σεπτεμβρίου 2025
Λευκορωσία – Σκωτία 0-2
Ελλάδα – Δανία 0-3
9 Οκτωβρίου 2025
Λευκορωσία – Δανία 0-6
Σκωτία – Ελλάδα 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Δανία 3 2 1 0 9-0 7
Σκωτία 3 2 1 0 5-1 7
Ελλάδα 3 1 0 2 6-6 3
Λευκορωσία 3 0 0 3 1-13 0
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία – Λευκορωσία (19:00)
Δανία – Ελλάδα
15 Νοεμβρίου 2025
Ελλάδα – Σκωτία
Δανία – Λευκορωσία
18 Νοεμβρίου 2025
Λευκορωσία – Ελλάδα
Σκωτία – Δανία
4ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
5 Σεπτεμβρίου 2025
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0
Ουκρανία – Γαλλία 0-2
9 Σεπτεμβρίου 2025
Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία 1-1
Γαλλία – Ισλανδία 2-1
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Ουκρανία 3-5
Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Γαλλία 3 3 0 0 7-1 9
Ουκρανία 3 1 1 1 6-6 4
Ισλανδία 3 1 0 2 9-7 3
Αζερμπαϊτζάν 3 0 1 2 1-9 1
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Γαλλία
Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν
13 Νοεμβρίου 2025
Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία (19:00)
Γαλλία – Ουκρανία
16 Νοεμβρίου 2025
Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία (19:00)
Ουκρανία – Ισλανδία (19:00)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
4 Σεπτεμβρίου 2025
Γεωργία – Τουρκία 2-3
Βουλγαρία – Ισπανία 0-3
7 Σεπτεμβρίου 2025
Γεωργία – Βουλγαρία 3-0
Τουρκία – Ισπανία 0-6
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία – Τουρκία 1-6
Ισπανία – Γεωργία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Ισπανία 3 3 0 0 11-0 9
Τουρκία 3 2 0 1 9-9 6
Γεωργία 3 1 0 2 5-5 3
Βουλγαρία 3 0 0 3 1-12 0
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία – Γεωργία
Ισπανία – Βουλγαρία
15 Νοεμβρίου 2025
Γεωργία – Ισπανία (19:00)
Τουρκία – Βουλγαρία (19:00)
18 Νοεμβρίου 2025
Βουλγαρία – Γεωργία
Ισπανία – Τουρκία
6ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
6 Σεπτεμβρίου 2025
Αρμενία – Πορτογαλία 0-5
Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2
9 Σεπτεμβρίου 2025
Αρμενία – Ιρλανδία 2-1
Ουγγαρία – Πορτογαλία 2-3
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία – Αρμενία 2-0
Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.
Πορτογαλία 3 3 0 0 9-2 9
Ουγγαρία 3 1 1 1 6-5 4
Αρμενία 3 1 0 2 2-8 3
Ιρλανδία 3 0 1 2 3-5 1
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία – Αρμενία
Πορτογαλία – Ουγγαρία
13 Νοεμβρίου 2025
Αρμενία – Ουγγαρία (19:00)
Ιρλανδία – Πορτογαλία
16 Νοεμβρίου 2025
Ουγγαρία – Ιρλανδία (16:00)
Πορτογαλία – Αρμενία (16:00)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
21 Μαρτίου 2025
Μάλτα – Φινλανδία 0-1
Πολωνία – Λιθουανία 1-0
Ρεπό: Ολλανδία
24 Μαρτίου 2025
Λιθουανία – Φινλανδία 2-2
Πολωνία – Μάλτα 2-0
Ρεπό: Ολλανδία
7 Ιουνίου 2025
Μάλτα – Λιθουανία 0-0
Φινλανδία – Ολλανδία 0-2
Ρεπό: Πολωνία
10 Ιουνίου 2025
Φινλανδία – Πολωνία 2-1
Ολλανδία – Μάλτα 8-0
Ρεπό: Λιθουανία
4 Σεπτεμβρίου 2025
Λιθουανία – Μάλτα 1-1
Ολλανδία – Πολωνία 1-1
Ρεπό: Φινλανδία
7 Σεπτεμβρίου 2025
Λιθουανία – Ολλανδία 2-3
Πολωνία – Φινλανδία 3-1
Ρεπό: Μάλτα
9 Οκτωβρίου 2025
Φινλανδία – Λιθουανία 2-1
Μάλτα – Ολλανδία 0-4
Ρεπό: Πολωνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Ολλανδία 5 4 1 0 18-3 13
Πολωνία 5 3 1 1 8-4 10
Φινλανδία 6 3 1 2 9-9 10
Λιθουανία 6 0 3 3 6-9 3
Μάλτα 6 0 2 4 1-16 2
12 Οκτωβρίου 2025
Λιθουανία – Πολωνία
Ολλανδία – Φινλανδία (21:45 ή 19:00)
Ρεπό: Μάλτα
14 Νοεμβρίου 2025
Φινλανδία – Μάλτα (19:00)
Πολωνία – Ολλανδία
Ρεπό: Λιθουανία
17 Νοεμβρίου 2025
Μάλτα – Πολωνία
Ολλανδία – Λιθουανία
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
21 Μαρτίου 2025
Κύπρος-Σαν Μαρίνο 2-0
Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0-1
Ρεπό: Αυστρία
24 Μαρτίου 2025
Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος 2-1
Σαν Μαρίνο – Ρουμανία 1-5
Ρεπό: Αυστρία
7 Ιουνίου 2025
Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Σαν Μαρίνο 1-0
Αυστρία – Ρουμανία 2-1
Ρεπό: Κύπρος
10 Ιουνίου 2025
Ρουμανία – Κύπρος 2-0
Σαν Μαρίνο – Αυστρία 0-4
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
6 Σεπτεμβρίου 2025
Αυστρία – Κύπρος 1-0
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6
Ρεπό: Ρουμανία
9 Σεπτεμβρίου 2025
Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Αυστρία 1-2
Κύπρος – Ρουμανία 2-2
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
9 Οκτωβρίου 2025
Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0
Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2
Ρεπό: Ρουμανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Αυστρία 5 5 0 0 19-2 15
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 6 4 1 1 13-5 13
Ρουμανία 5 2 1 2 10-6 7
Κύπρος 6 1 2 3 7-9 5
Σαν Μαρίνο 6 0 0 6 1-28 0
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο – Κύπρος (16:00)
Ρουμανία – Αυστρία
Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη
15 Νοεμβρίου 2025
Κύπρος – Αυστρία (19:00)
Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
18 Νοεμβρίου 2025
Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Ρουμανία – Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
9ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
22 Μαρτίου 2025
Μολδαβία – Νορβηγία 0-5
Ισραήλ – Εσθονία 2-1
Ρεπό: Ιταλία
25 Μαρτίου 2025
Ισραήλ – Νορβηγία 2-4
Μολδαβία – Εσθονία 2-3
Ρεπό: Ιταλία
6 Ιουνίου 2025
Εσθονία – Ισραήλ 1-3
Νορβηγία – Ιταλία 3-0
Ρεπό: Μολδαβία
9 Ιουνίου 2025
Εσθονία – Νορβηγία 0-1
Ιταλία – Μολδαβία 2-0
Ρεπό: Ισραήλ
5 Σεπτεμβρίου 2025
Μολδαβία – Ισραήλ 0-4
Ιταλία – Εσθονία 5-0
Ρεπό: Νορβηγία
8 Σεπτεμβρίου 2025
Ισραήλ – Ιταλία 4-5
9 Σεπτεμβρίου 2025
Νορβηγία – Μολδαβία 11-1
Ρεπό: Εσθονία
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία – Ισραήλ 5-0
Εσθονία – Ιταλία 1-3
Ρεπό: Μολδαβία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Νορβηγία 6 6 0 0 29-3 18
Ιταλία 5 4 0 1 15-8 12
Ισραήλ 6 3 0 3 15-16 9
Εσθονία 6 1 0 5 6-16 3
Μολδαβία 5 0 0 5 3-27 0
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία – Μολδαβία (19:00)
Ιταλία – Ισραήλ
Ρεπό: Νορβηγία
13 Νοεμβρίου 2025
Νορβηγία – Εσθονία (19:00)
Μολδαβία – Ιταλία
Ρεπό: Ισραήλ
16 Νοεμβρίου 2025
Ισραήλ – Μολδαβία
Ιταλία – Νορβηγία
Ρεπό: Εσθονία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
22 Μαρτίου 2025
Λιχτενστάιν – Βόρεια Μακεδονία 0-3
Ουαλία – Καζακστάν 3-1
Ρεπό: Βέλγιο
25 Μαρτίου 2025
Λιχτενστάιν – Καζακστάν 0-2
Βόρεια Μακεδονία – Ουαλία 1-1
Ρεπό: Βέλγιο
6 Ιουνίου 2025
Βόρεια Μακεδονία – Βέλγιο 1-1
Ουαλία – Λιχτενστάιν 3-0
Ρεπό: Καζακστάν
9 Ιουνίου 2025
Καζακστάν – Βόρεια Μακεδονία 0-1
Βέλγιο – Ουαλία 4-3
Ρεπό: Λιχτενστάιν
4 Σεπτεμβρίου 2025
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
7 Σεπτεμβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν 5-0
Βέλγιο – Καζακστάν 6-0
Ρεπό: Ουαλία
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0
Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0
Ρεπό: Ουαλία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Βόρεια Μακεδονία 6 3 3 0 11-2 12
Βέλγιο 5 3 2 0 17-4 11
Ουαλία 5 3 1 1 11-6 10
Καζακστάν 6 2 0 4 7-11 6
Λιχτενστάιν 5 0 0 5 0-23 0
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν
Ουαλία – Βέλγιο
Ρεπό: Λιχτενστάιν
15 Νοεμβρίου 2025
Καζακστάν – Βέλγιο (16:00)
Λιχτενστάιν – Ουαλία (19:00)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
18 Νοεμβρίου 2025
Βέλγιο – Λιχτενστάιν
Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό: Καζακστάν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
21 Μαρτίου 2025
Ανδόρα-Λετονία 0-1
Αγγλία-Αλβανία 2-0
Ρεπό: Σερβία
24 Μαρτίου 2025
Αλβανία – Ανδόρα 3-0
Αγγλία – Λετονία 3-0
Ρεπό: Σερβία
7 Ιουνίου 2025
Ανδόρα – Αγγλία 0-1
Αλβανία – Σερβία 0-0
Ρεπό: Λετονία
10 Ιουνίου 2025
Λετονία – Αλβανία 1-1
Σερβία – Ανδόρα 3-0
Ρεπό: Αγγλία
6 Σεπτεμβρίου 2025
Λετονία – Σερβία 0-1
Αγγλία – Ανδόρα 2-0
Ρεπό: Αλβανία
9 Σεπτεμβρίου 2025
Αλβανία – Λετονία 1-0
Σερβία – Αγγλία 0-5
Ρεπό: Ανδόρα
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία – Ανδόρα 2-2
Σερβία – Αλβανία 0-1
Ρεπό: Αγγλία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Αγγλία 5 5 0 0 13-0 15
Αλβανία 6 3 2 1 6-3 11
Σερβία 5 2 1 2 4-6 7
Λετονία 6 1 2 3 4-8 5
Ανδόρα 6 0 1 5 2-12 1
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα – Σερβία
Λετονία – Αγγλία
Ρεπό: Αλβανία
13 Νοεμβρίου 2025
Ανδόρα – Αλβανία
Αγγλία – Σερβία
Ρεπό: Λετονία
16 Νοεμβρίου 2025
Αλβανία – Αγγλία (19:00)
Σερβία – Λετονία (19:00)
Ρεπό: Ανδόρα
12ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
22 Μαρτίου 2025
Μαυροβούνιο – Γιβραλτάρ 3-1
Τσεχία – Νησιά Φαρόε 2-1
Ρεπό: Κροατία
25 Μαρτίου 2025
Γιβραλτάρ – Τσεχία 0-4
Μαυροβούνιο – Ν. Φαρόε 1-0
Ρεπό: Κροατία
6 Ιουνίου 2025
Τσεχία – Μαυροβούνιο 2-0
Γιβραλτάρ – Κροατία 0-7
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
9 Ιουνίου 2025
Νησιά Φαρόε – Γιβραλτάρ 2-1
Κροατία – Τσεχία 5-1
Ρεπό: Μαυροβούνιο
5 Σεπτεμβρίου 2025
Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1
Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2
Ρεπό: Γιβραλτάρ
8 Σεπτεμβρίου 2025
Γιβραλτάρ – Νησιά Φαρόε 0-1
Κροατία – Μαυροβούνιο 4-0
Ρεπό: Τσεχία
9 Οκτωβρίου 2025
Τσεχία – Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο4-0
Ρεπό: Γιβραλτάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.
Κροατία 4 1 0 17-1 13
Τσεχία 4 1 1 11-6 13
Νησιά Φαρόε 3 0 3 8-5 9
Μαυροβούνιο 3 0 4 4-13 6
Γιβραλτάρ 0 0 5 2-17 0
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε – Τσεχία (19:00)
Κροατία – Γιβραλτάρ
Ρεπό: Μαυροβούνιο
14 Νοεμβρίου 2025
Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο
Κροατία – Νησιά Φαρόε
Ρεπό: Τσεχία
17 Νοεμβρίου 2025
Τσεχία – Γιβραλτάρ
Μαυροβούνιο – Κροατία
Ρεπό: Νησιά Φαρόε