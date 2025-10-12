Προκριματικά Μουντιάλ: Τεράστια νίκη για την Αλβανία κόντρα στην Σερβία - Real.gr

Η νέα γενιά του τουρκικού ποδοσφαίρου έκρινε την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βουλγαρία για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026

Οι 20χρονοι Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους ήταν ασταμάτητοι και οδήγησαν την ομάδα τους σε ιστορικό θρίαμβο 6-1 στη Σόφια, που της δίνει πλέον τον πρώτο λόγο για τα play off μέσω του 5ου ομίλου. Η πρώτη θέση μοιάζει «άχαστη» για την Ισπανία που απόψε έκανε το «3 στα 3» επικρατώντας πολύ εύκολα 2-0 της Γεωργίας.

Στο Βελιγράδι σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος, η Αλβανία νίκησε 1-0 τη Σερβία και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του 11ου ομίλου, πίσω από την Αγγλία.

Ο Μανάι «πλήγωσε» τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Στρακόσα ήταν θετικός κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Άντριγια Ζίβκοβιτς ήταν βασικός με τη Σερβία και αντικαταστάθηκε στο 63΄, στο ίδιο λεπτό που μπήκε στο ματς ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.

Τέλος, η Πορτογαλία μετά από χαμένο πέναλτι του Ρονάλντο (απέκρουσε ο Κέλεχερ) στο 75΄, πήρε τη νίκη 1-0 επί της Ιρλανδίας σε ματς-θρίλερ με κεφαλιά του Ρούμπεν Νέβες στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Λευκορωσία – Δανία 0-6

(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι,

45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ,

65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία 2-0

(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς,

30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία 1-3

(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα 2-2

(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας,

78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία 0-1

(45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο

Το πανόραμα των προκριματικών:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

4 Σεπτεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

Σλοβακία – Γερμανία 2-0

7 Σεπτεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Σλοβακία 0-1

Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία 3-1

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Γερμανία 3 2 0 1 7-3 6

Βόρεια Ιρλανδία 3 2 0 1 6-4 6

Σλοβακία 3 2 0 0 3-2 6

Λουξεμβούργο 3 0 0 2 1-8 0

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

Σλοβακία – Λουξεμβούργο

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Γερμανία

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

5 Σεπτεμβρίου 2025

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

8 Σεπτεμβρίου 2025

Κόσοβο – Σουηδία 2-0

Ελβετία – Σλοβενία 3-0

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Ελβετία 3 3 0 0 9-0 9

Κόσοβο 3 1 1 1 2-4 4

Σλοβενία 3 0 2 1 2-5 2

Σουηδία 3 0 1 2 2-6 1

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία

Σουηδία – Κόσοβο

15 Νοεμβρίου 2025

Σλοβενία – Κόσοβο

Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

Κόσοβο – Ελβετία

Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

5 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Δανία – Σκωτία 0-0

8 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκορωσία – Σκωτία 0-2

Ελλάδα – Δανία 0-3

9 Οκτωβρίου 2025

Λευκορωσία – Δανία 0-6

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Δανία 3 2 1 0 9-0 7

Σκωτία 3 2 1 0 5-1 7

Ελλάδα 3 1 0 2 6-6 3

Λευκορωσία 3 0 0 3 1-13 0

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία (19:00)

Δανία – Ελλάδα

15 Νοεμβρίου 2025

Ελλάδα – Σκωτία

Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

Λευκορωσία – Ελλάδα

Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

5 Σεπτεμβρίου 2025

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

9 Σεπτεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία 1-1

Γαλλία – Ισλανδία 2-1

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Γαλλία 3 3 0 0 7-1 9

Ουκρανία 3 1 1 1 6-6 4

Ισλανδία 3 1 0 2 9-7 3

Αζερμπαϊτζάν 3 0 1 2 1-9 1

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν

13 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία (19:00)

Γαλλία – Ουκρανία

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία (19:00)

Ουκρανία – Ισλανδία (19:00)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

4 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργία – Τουρκία 2-3

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

7 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργία – Βουλγαρία 3-0

Τουρκία – Ισπανία 0-6

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

Ισπανία – Γεωργία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Ισπανία 3 3 0 0 11-0 9

Τουρκία 3 2 0 1 9-9 6

Γεωργία 3 1 0 2 5-5 3

Βουλγαρία 3 0 0 3 1-12 0

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία

Ισπανία – Βουλγαρία

15 Νοεμβρίου 2025

Γεωργία – Ισπανία (19:00)

Τουρκία – Βουλγαρία (19:00)

18 Νοεμβρίου 2025

Βουλγαρία – Γεωργία

Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

6 Σεπτεμβρίου 2025

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2

9 Σεπτεμβρίου 2025

Αρμενία – Ιρλανδία 2-1

Ουγγαρία – Πορτογαλία 2-3

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β.

Πορτογαλία 3 3 0 0 9-2 9

Ουγγαρία 3 1 1 1 6-5 4

Αρμενία 3 1 0 2 2-8 3

Ιρλανδία 3 0 1 2 3-5 1

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία

Πορτογαλία – Ουγγαρία

13 Νοεμβρίου 2025

Αρμενία – Ουγγαρία (19:00)

Ιρλανδία – Πορτογαλία

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία – Ιρλανδία (16:00)

Πορτογαλία – Αρμενία (16:00)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

21 Μαρτίου 2025

Μάλτα – Φινλανδία 0-1

Πολωνία – Λιθουανία 1-0

Ρεπό: Ολλανδία

24 Μαρτίου 2025

Λιθουανία – Φινλανδία 2-2

Πολωνία – Μάλτα 2-0

Ρεπό: Ολλανδία

7 Ιουνίου 2025

Μάλτα – Λιθουανία 0-0

Φινλανδία – Ολλανδία 0-2

Ρεπό: Πολωνία

10 Ιουνίου 2025

Φινλανδία – Πολωνία 2-1

Ολλανδία – Μάλτα 8-0

Ρεπό: Λιθουανία

4 Σεπτεμβρίου 2025

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

Ρεπό: Φινλανδία

7 Σεπτεμβρίου 2025

Λιθουανία – Ολλανδία 2-3

Πολωνία – Φινλανδία 3-1

Ρεπό: Μάλτα

9 Οκτωβρίου 2025

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

Ρεπό: Πολωνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Ολλανδία 5 4 1 0 18-3 13

Πολωνία 5 3 1 1 8-4 10

Φινλανδία 6 3 1 2 9-9 10

Λιθουανία 6 0 3 3 6-9 3

Μάλτα 6 0 2 4 1-16 2

12 Οκτωβρίου 2025

Λιθουανία – Πολωνία

Ολλανδία – Φινλανδία (21:45 ή 19:00)

Ρεπό: Μάλτα

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία – Μάλτα (19:00)

Πολωνία – Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα – Πολωνία

Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

21 Μαρτίου 2025

Κύπρος-Σαν Μαρίνο 2-0

Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0-1

Ρεπό: Αυστρία

24 Μαρτίου 2025

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος 2-1

Σαν Μαρίνο – Ρουμανία 1-5

Ρεπό: Αυστρία

7 Ιουνίου 2025

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Σαν Μαρίνο 1-0

Αυστρία – Ρουμανία 2-1

Ρεπό: Κύπρος

10 Ιουνίου 2025

Ρουμανία – Κύπρος 2-0

Σαν Μαρίνο – Αυστρία 0-4

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

6 Σεπτεμβρίου 2025

Αυστρία – Κύπρος 1-0

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6

Ρεπό: Ρουμανία

9 Σεπτεμβρίου 2025

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Αυστρία 1-2

Κύπρος – Ρουμανία 2-2

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9 Οκτωβρίου 2025

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-2

Ρεπό: Ρουμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Αυστρία 5 5 0 0 19-2 15

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 6 4 1 1 13-5 13

Ρουμανία 5 2 1 2 10-6 7

Κύπρος 6 1 2 3 7-9 5

Σαν Μαρίνο 6 0 0 6 1-28 0

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος (16:00)

Ρουμανία – Αυστρία

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

15 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος – Αυστρία (19:00)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

22 Μαρτίου 2025

Μολδαβία – Νορβηγία 0-5

Ισραήλ – Εσθονία 2-1

Ρεπό: Ιταλία

25 Μαρτίου 2025

Ισραήλ – Νορβηγία 2-4

Μολδαβία – Εσθονία 2-3

Ρεπό: Ιταλία

6 Ιουνίου 2025

Εσθονία – Ισραήλ 1-3

Νορβηγία – Ιταλία 3-0

Ρεπό: Μολδαβία

9 Ιουνίου 2025

Εσθονία – Νορβηγία 0-1

Ιταλία – Μολδαβία 2-0

Ρεπό: Ισραήλ

5 Σεπτεμβρίου 2025

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

Ιταλία – Εσθονία 5-0

Ρεπό: Νορβηγία

8 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ – Ιταλία 4-5

9 Σεπτεμβρίου 2025

Νορβηγία – Μολδαβία 11-1

Ρεπό: Εσθονία

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

Εσθονία – Ιταλία 1-3

Ρεπό: Μολδαβία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Νορβηγία 6 6 0 0 29-3 18

Ιταλία 5 4 0 1 15-8 12

Ισραήλ 6 3 0 3 15-16 9

Εσθονία 6 1 0 5 6-16 3

Μολδαβία 5 0 0 5 3-27 0

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία (19:00)

Ιταλία – Ισραήλ

Ρεπό: Νορβηγία

13 Νοεμβρίου 2025

Νορβηγία – Εσθονία (19:00)

Μολδαβία – Ιταλία

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ – Μολδαβία

Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

22 Μαρτίου 2025

Λιχτενστάιν – Βόρεια Μακεδονία 0-3

Ουαλία – Καζακστάν 3-1

Ρεπό: Βέλγιο

25 Μαρτίου 2025

Λιχτενστάιν – Καζακστάν 0-2

Βόρεια Μακεδονία – Ουαλία 1-1

Ρεπό: Βέλγιο

6 Ιουνίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Βέλγιο 1-1

Ουαλία – Λιχτενστάιν 3-0

Ρεπό: Καζακστάν

9 Ιουνίου 2025

Καζακστάν – Βόρεια Μακεδονία 0-1

Βέλγιο – Ουαλία 4-3

Ρεπό: Λιχτενστάιν

4 Σεπτεμβρίου 2025

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

7 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν 5-0

Βέλγιο – Καζακστάν 6-0

Ρεπό: Ουαλία

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Βόρεια Μακεδονία 6 3 3 0 11-2 12

Βέλγιο 5 3 2 0 17-4 11

Ουαλία 5 3 1 1 11-6 10

Καζακστάν 6 2 0 4 7-11 6

Λιχτενστάιν 5 0 0 5 0-23 0

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν

Ουαλία – Βέλγιο

Ρεπό: Λιχτενστάιν

15 Νοεμβρίου 2025

Καζακστάν – Βέλγιο (16:00)

Λιχτενστάιν – Ουαλία (19:00)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο – Λιχτενστάιν

Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

21 Μαρτίου 2025

Ανδόρα-Λετονία 0-1

Αγγλία-Αλβανία 2-0

Ρεπό: Σερβία

24 Μαρτίου 2025

Αλβανία – Ανδόρα 3-0

Αγγλία – Λετονία 3-0

Ρεπό: Σερβία

7 Ιουνίου 2025

Ανδόρα – Αγγλία 0-1

Αλβανία – Σερβία 0-0

Ρεπό: Λετονία

10 Ιουνίου 2025

Λετονία – Αλβανία 1-1

Σερβία – Ανδόρα 3-0

Ρεπό: Αγγλία

6 Σεπτεμβρίου 2025

Λετονία – Σερβία 0-1

Αγγλία – Ανδόρα 2-0

Ρεπό: Αλβανία

9 Σεπτεμβρίου 2025

Αλβανία – Λετονία 1-0

Σερβία – Αγγλία 0-5

Ρεπό: Ανδόρα

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα 2-2

Σερβία – Αλβανία 0-1

Ρεπό: Αγγλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Αγγλία 5 5 0 0 13-0 15

Αλβανία 6 3 2 1 6-3 11

Σερβία 5 2 1 2 4-6 7

Λετονία 6 1 2 3 4-8 5

Ανδόρα 6 0 1 5 2-12 1

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία

Λετονία – Αγγλία

Ρεπό: Αλβανία

13 Νοεμβρίου 2025

Ανδόρα – Αλβανία

Αγγλία – Σερβία

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία – Αγγλία (19:00)

Σερβία – Λετονία (19:00)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

22 Μαρτίου 2025

Μαυροβούνιο – Γιβραλτάρ 3-1

Τσεχία – Νησιά Φαρόε 2-1

Ρεπό: Κροατία

25 Μαρτίου 2025

Γιβραλτάρ – Τσεχία 0-4

Μαυροβούνιο – Ν. Φαρόε 1-0

Ρεπό: Κροατία

6 Ιουνίου 2025

Τσεχία – Μαυροβούνιο 2-0

Γιβραλτάρ – Κροατία 0-7

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

9 Ιουνίου 2025

Νησιά Φαρόε – Γιβραλτάρ 2-1

Κροατία – Τσεχία 5-1

Ρεπό: Μαυροβούνιο

5 Σεπτεμβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

Ρεπό: Γιβραλτάρ

8 Σεπτεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ – Νησιά Φαρόε 0-1

Κροατία – Μαυροβούνιο 4-0

Ρεπό: Τσεχία

9 Οκτωβρίου 2025

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο4-0

Ρεπό: Γιβραλτάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν Ι Η ΓΚΟΛ Β.

Κροατία 4 1 0 17-1 13

Τσεχία 4 1 1 11-6 13

Νησιά Φαρόε 3 0 3 8-5 9

Μαυροβούνιο 3 0 4 4-13 6

Γιβραλτάρ 0 0 5 2-17 0

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία (19:00)

Κροατία – Γιβραλτάρ

Ρεπό: Μαυροβούνιο

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

Κροατία – Νησιά Φαρόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία – Γιβραλτάρ

Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε