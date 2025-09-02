Προκριματικά Mundial και Eurobasket με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

• Eνισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές των κορυφαίων αγώνων στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται για να αναλάβουν δράση οι εθνικές ομάδες. Την Πέμπτη διεξάγονται 8 παιχνίδια σε 4 ομίλους της προκριματικής φάσης στην ζώνη της Ευρώπης. Ξεχωρίζουν οι αγώνες Σλοβακία-Γερμανία και Ολλανδία-Πολωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες αναμετρήσεις, ανά όμιλο:

1ος όμιλος: Λουξεμβούργο-Βόρεια Ιρλανδία και Σλοβακία-Γερμανία.

5ος όμιλος: Γεωργία-Τουρκία και Βουλγαρία-Ισπανία.

7ος όμιλος: Λιθουανία-Μάλτα και Ολλανδία-Πολωνία.

10ος όμιλος: Καζακστάν-Ουαλία και Λιχτενστάιν-Βέλγιο. Ρεπό έχει η Βόρεια Μακεδονία.

Από κάθε όμιλο προκρίνεται απευθείας στην τελική φάση η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας και η δεύτερη πάει στα playoffs.

H Εθνική Ομάδα αγωνίζεται στον 3ο όμιλο, με τη Δανία, την Σκωτία και τη Λευκορωσία. Δίνει το πρώτο της παιχνίδι την Παρασκευή (21:45) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τη Λευκορωσία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές αγώνων των προκριματικών του Mundial. καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*

Eurobasket: Με Βοσνία Ερζεγοβίνη και Ισπανία η Εθνική Ομάδα

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ολοκλήρωση των ομίλων στο Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα έχει κάνει το 3 στα 3 και ετοιμάζεται να «σφραγίσει» την 1η θέση στον όμιλο. Δίνει τα 2 τελευταία παιχνίδια της στη Λεμεσό, σήμερα (15:00) με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Πέμπτη (21:30) με την Ισπανία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Πρώτος σκόρερ αγώνα

Νικητής και Σύνολο Πόντων Over/Under

Σύνολο Πόντων Over/Under

Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα

Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ

Ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ

Over/Under πόντοι/ριμπάουντ/ασίστ/ εύστοχα τρίποντα παικτών

Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου\Τελικό αποτέλεσμα 1 ης περιόδου/1 ου ημιχρόνου

περιόδου/1 ημιχρόνου Head to head πόντοι παικτών

Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ