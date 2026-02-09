Προκριματικά Παγκοσμίου 2027: Με Φρανσίσκο, Οκόμπο, Χόαρντ και Νουά η Γαλλία - Real.gr

Τρεις παίκτες της Euroleague και έναν του... Άρη επέλεξε στους 14 που κάλεσε για το «παράθυρο» του Φεβρουαρίου, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, ο Φρεντερίκ Φοτού.

O Σιλβέιν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας και πρώην παίκτης του Περιστερίου, ο Έλι Οκόμπο της Μονακό και ο Τζέιλεν Χόαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι οι τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη Euroleague για τους «μπλε». Οι Οκόμπο και Χόαρντ θα ενσωματωθούν πέντε ημέρες αργότερα από το πρώτο «ραντεβού», δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου.

Η προετοιμασία θα αρχίσει στη Ναντ στις 23 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή έντεκα παικτών.

Στις κλήσεις του Φοτού συμπεριλήφθηκε και ο 29χρονος πάουερ φόργουορντ του Άρη Αμίν Νουά.

Οι 14 παίκτες που κάλεσε ο Φρεντερίκ Φοτού για τους δύο αγώνες με την Ουγγαρίου (27/2 και 1/3) είναι οι εξής: Αγιαγί, Μπουτέιγ, Ντε Σόουζα, Ντοσού-Γιοβό, Φρανσίσκο, Χόαρντ, Λακόμπ, Εμ’Μπαγέ, Μασα, Μοκοκά, Νουά, Οκόμπο, Πονς, Σενέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ