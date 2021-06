Προπονητής της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια ο Στέφανος Δέδας

Ο Στέφανος Δέδας θα βρίσκεται στο «τιμόνι» της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσαν οι «κιτρινόμαυροι».

Ο Έλληνας τεχνικός αποδεσμεύτηκε πριν από μερικές ημέρες από τη Χαποέλ Χολόν και επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από δέκα χρόνια. Ο 39χρονος τεχνικός, που αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς που μας πέρασε στο Ισραήλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει τα εξής:

«Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε σήμερα (29/06) συμφωνία δύο ετών, ήτοι έως το 2023, με τον Στέφανο Δέδα.

Ο εκ των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών "επαναπατρίζεται" ύστερα από 10 έτη, έχοντας στο ενεργητικό του τα εύσημα του "Κόουτς της Χρονιάς" στο εφετινό Πρωτάθλημα Ισραήλ (Coach Of The Year In Israel), αλλά και με τη φιλοδοξία να συνεχίζει να διεκδικεί τα υψηλότερα, αυτή τη φορά ως τεχνικός ηγέτης της "Βασίλισσας".

Βιογραφικό

Ο Στέφανος Δέδας, γεννήθηκε στις 10 Μαϊου 1982.

Σε ηλικία 19 ετών, υπήρξε μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Πιο αναλυτικά: ΠΑΟΚ (2001-2004, βοηθός προπονητή), ΜΕΝΤ (2004-2005, πρώτος προπονητής), Ηρακλής (2005-2006, βοηθός προπονητή), Ρέθυμνο (2006-2007, βοηθός προπονητή), ΟΦΗ (2007-2009, πρώτος προπονητής), Εθνική Σλοβενίας (2009, 2014, 2015, βοηθός προπονητή), Άρης (2009-2011, βοηθός προπονητή), Σπάρτακ Αγίας Πετρούπολης (2011-2013, βοηθός προπονητή), Γκαζιάντεπ (2013-2017, βοηθός & πρώτος προπονητής), Μπασακσεχίρ (2017-2019, πρώτος προπονητής), Χάποελ Χολόν (2019-2021, πρώτος προπονητής).

Ως πρώτος προπονητής, με την Γκαζιάντεπ κατάφερε να φτάσει στα πλέι οφ για πρώτη φορά στην ιστορία της (δύο φορές), ενώ παράλληλα αναδείχθηκε ο καλύτερος ξένος νέος προπονητής στην τουρκική λίγκα (δύο φορές).

Το 2017 ανέλαβε την Μπαχτσεσεχίρ, και έχασε το Πρωτάθλημα (TBL) στους τελικούς με τη Μπελεντίγιε, ωστόσο, κατάφερε να πάρει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία του τουρκικού μπάσκετ (Superleague) και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Federations Cup.

To 2019 μετακόμισε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Χολόν. Την πρώτη του σεζόν με τους Ισραηλινούς κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην 4η θέση της κανονικής διάρκειας, και να προκριθεί στη φάση των ομίλων του BCL.

H δεύτερη και τελευταία του χρονιά (2020-21) με τη Χάποελ Χολόν ήταν και η πιο παραγωγική, καθώς εκτός από προπονητής της σεζόν στην ισραηλινή λίγκα, αναδείχθηκε και ο 2ος καλύτερος προπονητής στο BCL.

Στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ, η Χολόν τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής διάρκειας, έφτασε έως τον τελικό του Winner’s Cup, και κατέκτησε τη Βαλκανική Λίγκα.

Σε σύνολο 242 αγώνων ως προπονητής σε δύο από τα κορυφαία πρωταθλήματα της μπασκετικής Ευρώπης (Ισραήλ, Τουρκία), καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει 158 νίκες (ποσοστό επιτυχίας 65,3%).

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων υπήρξε βοηθός του Γιούρι Ζντοβτς στην Εθνική Σλοβενίας (2009, 2014, 2015). Το 2009, στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας η Σλοβενία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, το 2014 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας, η Σλοβενία κατέκτησε την 6η θέση, ενώ το 2015 στο Ευρωμπάσκετ της Γαλλίας έφτασε έως το Τop-16».