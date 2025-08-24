Πρώτα γκολ για Σον και Μίλερ στο MLS - Real.gr

Οι παλιές δόξες της Τότεναμ και της Μπάγερν Μονάχου, Σον Χιουνγκ-Μιν και Τόμας Μίλερ, αντίστοιχα, πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ στο MLS, με τις νέες τους ομάδες, Λος Άντζελες FC και Βανκούβερ Γουάιτκαπς.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός σκόραρε στο ισόπαλο 1-1 της LAFC απέναντι στο Ντάλας, στην τρίτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής. Ο Γερμανός, από την πλευρά του, χάρισε τη νίκη στο Βανκούβερ με 3-2 επί του Σεντ Λούις με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Ο Σον άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της LAFC, μετά την πρώτη του συμμετοχή, την πρώτη του ασίστ και την πρώτη του νίκη. Παρά την προσωπική του απόδοση, οι Καλιφορνέζοι δεν κατάφεραν να φύγουν με το «τρίποντο», καθώς το Ντάλας ισοφάρισε και κράτησε τον βαθμό.

«Χρειάζομαι ακόμη χρόνο για να συνδεθώ καλύτερα με την ομάδα», δήλωσε ο Σον, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της LAFC το επόμενο Σάββατο απέναντι στο Σαν Ντιέγκο. «Έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες, ίσως λίγο παραπάνω. Όμως απολαμβάνω κάθε στιγμή», πρόσθεσε ο 33χρονος, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για το MLS. Η LAFC βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας, πίσω ακριβώς από την ομάδα του Μίλερ.

Ο Τόμας Μίλερ, που έκανε ντεμπούτο ως αλλαγή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν αυτή τη φορά βασικός και μάλιστα αρχηγός για το Βανκούβερ. Ο 35χρονος ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και δίνοντας στην ομάδα του μια σημαντική νίκη.

«Το να σκοράρω το νικητήριο γκολ μπροστά στο κοινό μας ήταν μια απίστευτη, απίστευτη αίσθηση», δήλωσε μετά τη λήξη ο έμπειρος Γερμανός επιθετικός.

Το Βανκούβερ διατηρεί την τρίτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια, τέσσερις βαθμούς πίσω από το πρωτοπόρο Σαν Ντιέγκο.