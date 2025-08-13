Πρόταση του Παναθηναϊκού για Μαξ Τζόνστον - Real.gr

Απολύτως… εύστοχη ήταν η προ ημερών αναφορά του Βρετανού δημοσιογράφου Πιτ Ο’Ρουρκ περί «εμπλοκής» του Παναθηναϊκού στη «μάχη» για την απόκτηση του διεθνούς Σκωτσέζου δεξιού μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον τον οποίο «κυνηγούν» κι αγγλικές ομάδες όπως π.χ. η Ντέρμπι Κάουντι.

Ο 21χρονος μπακ, που έχει ξεχωρίσει τελευταία διετία στην αυστριακή Bundesliga, είναι μία απ’ τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό για τη θέση του (δεύτερου) δεξιού μπακ, με δεδομένο πάντα ότι για τον βασικό δεξιό ακραίο αμυντικό, υπ’ αριθμόν ένα στόχος είναι ο διεθνής Ιταλός Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος απ’ τη Μίλαν.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη το επόμενο… βήμα με επίσημη πρόταση προς την πλευρά της Στουρμ Γκρατς, προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις, διότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε ενδιαφέρον κι απ’ την Μπράγκα.

Η αρχική προσέγγιση των «πράσινων» προς τους Αυστριακούς για τον Τζόνστον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές δεν κάλυψε πλήρως τις αξιώσεις της Στουρμ Γκρατς, όμως η απόσταση δεν φαίνεται να είναι για την ώρα «αγεφύρωτη».

Και άμεσα θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την στιγμή στις πρώτες επιλογές της λίστας του τον 21χρονο διεθνή Σκωτσέζο μπακ, ο οποίος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικό «πακέτο».

Ο Τζόνστον αποκτήθηκε απ’ την Στουρμ Γκρατς πριν από δύο χρόνια απ’ τη Μάδεργουελ αντί μόλις 350.000 ευρώ και μέσα σε μία διετία έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) κι ένα Κύπελλο (2024) Αυστρίας. Τη σεζόν 2023/24 κατέγραψε 36 συμμετοχές με 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, πέρσι είχε ένα γκολ και 6 ασίστ σε 31 επίσημα ματς, ενώ φέτος έχει ήδη δύο παιχνίδια με απολογισμό μία ασίστ.