Πρωταθλήτρια χειμώνα η Μπαρτσελόνα: 2-0 τη Βιγιαρεάλ - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα νίκησε και στο «Θεράμικα», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, τελευταίας για το ημερολογιακό έτος.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ με 2-0 και συνεχίζουν ασταμάτητοι προς τον τίτλο, μετρώντας οκτώ συνεχόμενες νίκες, μετά την ήττα στο clasico από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ με τη νίκη αυτή διασφάλισε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι το φαβορί για την διατήρηση των περσινών… κεκτημένων, έστω κι αν η σεζόν δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα της Βαρκελόνης ήταν ο Ραφίνια, που άνοιξε το σκορ (12′), ενώ ο Γιαμάλ πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 63ο λεπτό. Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι έμειναν νωρίς (39′) με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Βέιγκα.

Νωρίτερα, κανένα πρόβλημα δεν είχε η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Η ομάδα της Μαδρίτης πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Κόκε (13′), Βίτορ Ρέις (38′ αυτ.) και Γκριεζμάν στις καθυστερήσεις.