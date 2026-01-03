Πρωταθλήτρια χειμώνα η Λανς - Real.gr

Εκμεταλλευόμενη την αριθμητική της υπεροχή από το 28′ (αποβολή Έμερσον με απευθείας κόκκινη) η Λανς πέρασε από την έδρα της Τουλούζ με 3-0, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 17ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Με το «τρίποντο» αυτό, το 2026 θα βρει την πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος στην κορυφή και παράλληλα το κλείσιμο του Α’ γύρου θα της χαρίσει τον άτυπο τίτλο της «Πρωταθλήτριας Χειμώνα», άσχετα με το τι θα γίνει στα παιχνίδια που ακολουθούν το επόμενο διήμερο.

Το σκορ άνοιξε ο Σαΐντ στο 57ο λεπτό, ο Τόμασον στο 85′ «έγραψε» το 2-0 και το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Γκάνιου στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.