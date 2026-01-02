Πρώτη χειμερινή μεταγραφή για τον Βόλο με Αγιακουά - Real.gr

Την πρώτη του κίνηση στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι ολοκλήρωσε ο Βόλος, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού Ντέρεκ Αγιακουά, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη γεωργιανή Ιμπέρια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Μαγνησίας αναμένεται να συνεχίσει τις κινήσεις της, με επόμενο στόχο τον Λερόι Αμπάντα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

“ H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Derek Emmanuel Adjei Agyakwa.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες τις Τβέντε για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Γουότφορντ. Ακολούθησαν οι Κόμο και η Πορτ Βέιλ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Γεωργία με την Iberia 1999, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Παράλληλα έχει αγωνιστεί τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και στο Κόνφερενς Λιγκ.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Derek Emmanuel Adjei Agyakwa“ .