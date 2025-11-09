Πρώτη ισοπαλία της Ρεάλ στη La Liga: 0-0 με τη Ράγιο Βαγεκάνο - Real.gr

Την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα μετά από 4 συνεχόμενες νίκες είχε απόψε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Βαγέκας», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Για την πρωτοπόρο της βαθμολογίας η σημερινή ήταν η πρώτη ισοπαλία στη La Liga μετά από 10 νίκες και μία ήττα, αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει την Μπαρτσελόνα στο -3 από την κορυφή, αρκεί να επικρατήσει το βράδυ της Θέλτα στο παιχνίδι που θα «ρίξει» την αυλαία της 12ης αγωνιστικής.

Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην ουραγό, Οβιέδο, αλλά τελικά πήρε τη νίκη η Αθλέτικ Μπιλμπάο, με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της La Liga.

Μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία, οι Βάσκοι επέστρεψαν στα «τρίποντα», χάρις στο γκολ του Νίκο Γουίλιαμς. Πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι για να πάρουν τουλάχιστον ένα βαθμό, παρά ταύτα δεν τα κατάφεραν και μετά την 8η τους ήττα παρέμειναν στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά απο 12 αγώνες.