Πρώτη ιστορική νίκη για το Μπενίν στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - Real.gr

Ο Γιόν Ρός σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 28ο λεπτό με σουτ από τα 10 μέτρα για το Μπενίν που επικράτησε με 1-0 της Μποτσουάνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Δ΄ ομίλου, του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στο Ραμπάτ. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μπενίν στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το Μπενίν μετρά τρεις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια του, ισοβαθμώντας με τη Σενεγάλη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Μποτσουάνα συμβιβάστηκε με τη δεύτερη ήττα της, καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 3-0 από τη Σενεγάλη.

Αργότερα σήμερα (27/12) η Σενεγάλη αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις δύο ομάδες να μετρούν από 3 βαθμούς έκαστη.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες στους συνολικά έξι ομίλους, προκρίνονται στη φάση των «16».

