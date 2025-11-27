Πρώτη μάχη για Εθνική στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 - Real.gr

Quantcast
Πρώτη μάχη για Εθνική στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

10:56, 27/11/2025
Η Ελλάδα έρχεται με… φόρα από το Eurobasket και θέλει να πετύχει μεγάλα πράγματα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η «επίσημη αγαπημένη» θα ξεκινήσει την πορεία της στα προκριματικά της διοργάνωσης την Πέμπτη (27/11).

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων, με το τζάμπολ να γίνεται στις 18:30. Το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση θα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος. Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική, που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.

Ο προπονητής της Ρουμανίας, Μιχάι Σιλβασάν έχει στην αποστολή τους εξής παίκτες: Λούκας Τοχάταν (Βαλτσέα), Στεφάν Γκράσου (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Νάντορ Κούτι (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Μιχάι Ματσιούτσα (Κορόνα Μπρασόφ), Ντράγκος Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Μπόμπε Νικολέσκου (Οραντέα), Ντάρον Ράσελ (Κλουζ), Μπόγκνταν Πόπα (Τάργκου Μούρες), Εμάνουελ Κάτε (Μούρθια), Ράρες Ούτα (Βαλτσέα), Άλεξ Όλα (Βολουντάρι), Τούντορ Γκεόργκε (Ραπίντ Βουκουρεστίου).

Ελλάδα και Ρουμανία έχουν αναμετρηθεί 53 φορές σε επίπεδο Ανδρών. Η ελληνική ομάδα μετρά 30 νίκες και 23 ήττες.

Διαιτητές του σημερινού παιχνιδιού θα είναι οι Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Γκέερτ Γιάκομπς (Βέλγιο) και Σίνισα Πρπα (Σερβία).

Στον άλλο αγώνα του δευτέρου ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 19:00 την Πορτογαλία, την οποία η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Πόρτο.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση. Εκεί μεταφέρουν όλα τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης και σχηματίζεται ένας νέος όμιλος, μαζί με τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, όπου συμμετέχουν Ισπανία, Γεωργία, Δανία και Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

