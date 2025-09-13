Πρώτη νίκη για τον Βόλο - Real.gr

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League πανηγύρισε ο Βόλος ΝΠΣ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 2-1 τον Παναιτωλικό.

Όλα τα… λεφτά ήταν τα πρώτα 45 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Σε εκείνο το διάστημα σημειώθηκαν και τα τρία γκολ, με τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, με τους Τζόκα (11’) και Σαϊντ Χάμουλιτς (17’) και τα «καναρίνια» να μειώνουν με τον Κόνραντ Μίχαλακ (30’). Το δεύτερο ημίχρονο θα ξεχαστεί γρήγορα, αλλά οι τρεις βαθμοί θα μείνουν στον Βόλο, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να ηττάται για δεύτερη σερί φορά εντός έδρας.

Το πρώτο μέρος ήταν κάτι παραπάνω από χορταστικό. Οι Θεσσαλοί έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα. Άνοιξαν το σκορ στο 11’, με τον Τζόκα να ξεκινάει και να τελειώνει τη φάση σκοράροντας εξ επαφής κι ενώ είχαν συμμετοχή κι οι Κάρλες Σόρια και Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Έξι λεπτά αργότερα, ήρθε το δεύτερο «χτύπημα» από τους φιλοξενούμενους.

Από κόρνερ που κέρδισε ο Παναιτωλικός, η μπάλα απομακρύνθηκε, ο Λάζαρος Λάμπρου έφυγε στην κόντρα, την κατάλληλη στιγμή πέρασε για τον Χάμιουλιτς που από κοντά έκανε το 0-2. Τα «καναρίνια» ευτύχησαν να μειώσουν σχετικά γρήγορα. Ο Λούκας Τσάβες έπαιξε πανέξυπνα δυνατά και γρήγορα την μπάλα προς τον Μίχαλακ, ο Πολωνός έφυγε στην αντεπίθεση, ξεπέρασε και τον Μάριο Σιαμπάνη και σε κενή, ουσιαστικά, εστία, έκανε το 1-2 στο ημίωρο.

Ακολούθησαν, ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο τραυματισμός του Απόστολου Αποστολόπουλου, που έφυγε με κλάματα από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η… μανούρα μετά από φάουλ Χόρχε Αγκίρε στον Κόμπα που οδήγησε σε τέσσερις κίτρινες κάρτες.

Οι κάρτες ήταν το μόνο στατιστικό που έμεινε ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο. Καθώς οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες ενώ καμία δεν ήταν ευκαιρία «κλασική». Οι Θεσσαλοί κατάφερναν να απομακρύνουν εύκολα ή δύσκολα την μπάλα από την περιοχή του Σιαμπάνη – που μάλιστα από το 60’ πήρε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Θα μπορούσαν, μάλιστα, στις καθυστερήσεις να διευρύνουν το υπέρ τους σκορ, όταν ο Ναμπίλ Μακνί έφυγε στην κόντρα, πέρασε και τον Τσάβες αλλά αστόχησε από πλάγια θέση.

Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, είχε δύο καλές στιγμές με τους Αγκίρε (54’) και Κόστα Άλεξιτς (80’) ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Πήγε, έτσι, στράφι η εκτός έδρας νίκη επί του Άρη κι ενώ για τα «καναρίνια» είχε προηγηθεί η ήττα (επίσης εντός έδρας) από τον Ατρόμητο. Αντίθετα, για τον Βόλο – που είχε για… υποστήριξη τον Αχιλλέα Μπέο στις κερκίδες – ήταν τα πρώτα γκολ αλλά και οι πρώτοι βαθμοί στο φετινό πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Αγαπάκης, Εστέμπαν, Τσάβες, Αγκίρε, Κόγιτς – Κόμπα, Κάργας, Σιαμπάνης, Μακνί, Σόρια, Ασεχνούν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68’ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42’ Ενκολολό), Κόγιτς (79’ Μπουχαλάκης), Μιγκέλ Λουίς (46’ Ματσάν), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μανρίκ, Αγκίρε (68’ Άλεξιτς).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα (52’ Μύγας), Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (84’ Θαρθάνα), Τζόκα (84’ Μπουζούκης), Λάμπρου (73΄Ασεχνούν), Χάμουλιτς (72’ Μακνί).