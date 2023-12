Πρώτη αντίδραση από UEFA: «Δεν εγκρίθηκε η ESL - Όχι στην απόσχιση»»

Στη συνέχεια, τονίζει την αναγκαιότητα συνεργασίας της με τους αρμόδιους φορείς και τους φιλάθλους, με στόχο να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή πυραμίδα του ποδοσφαίρου ανέγγιχτη, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στο υπάρχον μοντέλο που έχει υιοθετήσει, ως το καταλληλότερο.

"Η UEFA παραμένει αποφασισμένη στη δέσμευσή της να διατηρήσει την ευρωπαϊκή πυραμίδα του ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας ότι συνεχίζει να εξυπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο συλλογικά με τις εθνικές ενώσεις, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους φιλάθλους, τους παίκτες, τους προπονητές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τους εταίρους.

Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η αλληλέγγυα ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πυραμίδα που οι φίλαθλοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ανακηρύξει ως το αναντικατάστατο μοντέλο τους θα διασφαλιστεί από την απειλή της απόσχισης με ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους".

UEFA takes note of the judgment delivered today by the ECJ in the European Super League case.

