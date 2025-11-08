Πρώτο «διπλό» για το Μαρούσι: 92-80 τον Πανιώνιο - Real.gr

Με ένα ξέσπασμα του στο τελευταίο επτάλεπτο της αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, το Μαρούσι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Greek Basketball League, σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο του εφετινό «διπλό»!

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πέρασε νικηφόρα με 92-80 από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 2-3 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους «κυανέρυθρους» στην έκτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο εφετινό πρωτάθλημα.

Μετά από κλειστό παιχνίδι, ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 33΄ με 71-65 και έδειξε να ελέγχει τη μοίρα του… Ωστόσο, το Μαρούσι βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και με πέντε σερί τρίποντα(!) απάντησε με σερί 0-17 εξασφαλίζοντας στο 37΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (71-82), το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να το οδηγήσει στο πρώτο του «διπλό» στη GBL.

Κορυφαίοι των νικητών οι Κινγκ, Ρέινολντς και Μέικον, σημειώνοντας 21, 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τον Πανιώνιο δεν αρκούσε ο Σταρκς με 23 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92