Πρώτο «πιάτο» την Τρίτη, πριν το... ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» - Real.gr

Πρώτο «πιάτο» την Τρίτη, πριν το… ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων»

12:15, 30/12/2025
Η «αυλαία» του πρώτου γύρου της regular season της Euroleague, πέφτει με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων της 19ης αγωνιστικής, από τις οποίες ξεχωρίζει το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, την Παρασκευή (2/1, 21:15), στο Telekom Center Athens.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο «αιώνιοι» «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι (2024), όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με 97-93 και κατέλαβε την 3η θέση. Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague επί του Παναθηναϊκού. Στο Telekom Center Athens ο Ολυμπιακός μετρά 5 σερί νίκες στη Euroleague.

Πριν τη «μητέρα των μαχών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέσσερις αναμετρήσεις διεξάγονται την Τρίτη (30/12).

Η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται στο Ισραήλ τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μονακό, ενώ η Βαλένθια είναι φαβορί στην έδρα της απέναντι στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν στην μετά-Ομπράντοβιτς εποχή. Η 19η αγωνιστική περιλαμβάνει και γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα στη Βιλερμπάν και την Παρί.

Από τα ματς του νέου έτους ξεχωρίζει η «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντουμπάι, στην Ισπανία.

Το πρόγραμμα της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague έχει ως εξής: EUROLEAGUE

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/12/2025-2/1/2026)

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός                                       21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)       13-5
Βαλένθια (Ισπανία)             12-6
Παναθηναϊκός                   12-6
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)          12-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)         11-6
Μονακό (Μονακό)                11-7
Ολυμπιακός                     10-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)  10-8
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)       10-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)        10-8
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)          9-9
Ντουμπάι (ΗΑΕ)                  9-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)       8-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)       8-10
Παρί (Γαλλία)                   6-12
Μπασκόνια (Ισπανία)             6-12
Αναντολού Εφές (Τουρκία)        6-12
Παρτιζάν (Σερβία)               6-12
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)      5-13
Βιλερμπάν (Γαλλία)              5-13

