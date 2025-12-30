Πρώτο «πιάτο» την Τρίτη, πριν το... ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» - Real.gr

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο «αιώνιοι» «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι (2024), όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με 97-93 και κατέλαβε την 3η θέση. Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague επί του Παναθηναϊκού. Στο Telekom Center Athens ο Ολυμπιακός μετρά 5 σερί νίκες στη Euroleague.
Πριν τη «μητέρα των μαχών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέσσερις αναμετρήσεις διεξάγονται την Τρίτη (30/12).
Η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται στο Ισραήλ τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μονακό, ενώ η Βαλένθια είναι φαβορί στην έδρα της απέναντι στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν στην μετά-Ομπράντοβιτς εποχή. Η 19η αγωνιστική περιλαμβάνει και γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα στη Βιλερμπάν και την Παρί.
Από τα ματς του νέου έτους ξεχωρίζει η «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντουμπάι, στην Ισπανία.
Το πρόγραμμα της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague έχει ως εξής: EUROLEAGUE
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/12/2025-2/1/2026)
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-5
Βαλένθια (Ισπανία) 12-6
Παναθηναϊκός 12-6
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 11-6
Μονακό (Μονακό) 11-7
Ολυμπιακός 10-7
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-8
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-8
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-9
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-9
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-10
Παρί (Γαλλία) 6-12
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-12
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-12
Παρτιζάν (Σερβία) 6-12
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-13
Βιλερμπάν (Γαλλία) 5-13