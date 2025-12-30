Πρώτο «πιάτο» την Τρίτη, πριν το... ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» - Real.gr

Η «αυλαία» του πρώτου γύρου της regular season της Euroleague, πέφτει με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων της 19ης αγωνιστικής, από τις οποίες ξεχωρίζει το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, την Παρασκευή (2/1, 21:15), στο Telekom Center Athens.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο «αιώνιοι» «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι (2024), όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με 97-93 και κατέλαβε την 3η θέση. Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στη Euroleague επί του Παναθηναϊκού. Στο Telekom Center Athens ο Ολυμπιακός μετρά 5 σερί νίκες στη Euroleague.

Πριν τη «μητέρα των μαχών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέσσερις αναμετρήσεις διεξάγονται την Τρίτη (30/12).

Η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται στο Ισραήλ τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μονακό, ενώ η Βαλένθια είναι φαβορί στην έδρα της απέναντι στην αποδιοργανωμένη Παρτιζάν στην μετά-Ομπράντοβιτς εποχή. Η 19η αγωνιστική περιλαμβάνει και γαλλικό «εμφύλιο» ανάμεσα στη Βιλερμπάν και την Παρί.

Από τα ματς του νέου έτους ξεχωρίζει η «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντουμπάι, στην Ισπανία.

Το πρόγραμμα της 19ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου στην κανονική περίοδο της Euroleague έχει ως εξής: EUROLEAGUE

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/12/2025-2/1/2026)

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-5

Βαλένθια (Ισπανία) 12-6

Παναθηναϊκός 12-6

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-6

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 11-6

Μονακό (Μονακό) 11-7

Ολυμπιακός 10-7

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-8

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-8

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-9

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 9-9

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-10

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-10

Παρί (Γαλλία) 6-12

Μπασκόνια (Ισπανία) 6-12

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-12

Παρτιζάν (Σερβία) 6-12

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-13

Βιλερμπάν (Γαλλία) 5-13