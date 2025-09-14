Πρώτο «τρίποντο» για την Ατλέτικο Μαδρίτης - Real.gr

Quantcast
Πρώτο «τρίποντο» για την Ατλέτικο Μαδρίτης

08:30, 14/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά από την ήττα στην πρεμιέρα και τις δύο σερί ισοπαλίες που ακολούθησαν, η Ατλέτικο ξέσπασε στη Βιγιαρεάλ στη Μαδρίτη, πανηγυρίζοντας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της LaLiga την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Οι «ροχιμπλάνκος» πήραν μία άνετη νίκη με 2-0 και σκαρφάλωσαν στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από έναν μήνα. Οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην 4η θέση με 7 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ νωρίς όταν ο Χουλιάν Άλβαρες εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος στο 9ο λεπτό και, στη συνέχεια, έδωσε τη μπάλα στον Πάμπλο Μπάριος, ο οποίος στην πρώτη επαφή μέσα από την περιοχή έκανε το 1‑0. Ο Νίκο Γκονζάλεζ «κλείδωσε» τη νίκη στο 52′.

