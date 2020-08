Πρώτο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο στους Λέικερς - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έτσι, για τους Λέικερς το πρώτο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο αποτέλεσε μία σημαντική στιγμή, την οποία και επέλεξαν να προωθήσουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μάλιστα στη σχετική ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter με το βίντεο από το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο έγραψαν: «Ο Κώστας στο πρώτο του επαγγελματικό κάρφωμα».

Στο αγωνιστικό μέρος, για τους νικητές Κινγκς διακρίθηκαν οι Μπάντι Χιλντ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 28 και 27 πόντους αντίστοιχα, ενώ double double σημείωσε ο Νεμάνια Μπιέλιτσα, με 15 πόντους και 13 ασίστ. Από τους Λέικερς, 19 πόντους πέτυχε ο Ντιον Ουέιτερς, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 17 πόντους σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Kostas swinging through for his first pro hoop ?? pic.twitter.com/vgLnxQvd2J