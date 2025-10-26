Πρωτοφανές σκηνικό στη Super League 2: Αλλαγή τερματοφύλακα στο 35′ μετά από αποδοκιμασίες - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Η Καβάλα γνώρισε ήττα με 2-3 από την Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 7η αγωνιστική της Super League 2, αλλά το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε όσα συνέβησαν στο «Ανθή Καραγιάννη».

Ο βασικός τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Γιάννης Ζωγράφος, υπέπεσε σε ένα αβίαστο λάθος που έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και λίγο αργότερα σε δεύτερο λάθος, που όμως δεν κόστισε.

Οι συμπαίκτες του δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους και ο Ζωγράφος έγινε αλλαγή στο 35’. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, στο ημίχρονο ο 25χρονος γκολκίπερ απομακρύνθηκε από τα αποδυτήρια και παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τις κερκίδες.

Δείτε το βίντεο του footballview:

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της Καβάλας αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα και ζήτησαν την επιστροφή του Γιάννη Τάτση στη θέση του προπονητή, αντικαθιστώντας τον Θωμά Γράφα, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το «σίριαλ» με την αποδέσμευση έξι ποδοσφαιριστών, η οποία τελικά ανακλήθηκε.

Με πληροφορίες από filathlos.gr