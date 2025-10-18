Πρώτος αντίπαλος του Τσιτσιπά στο τουρνουά της Βιέννης ο Λορέντζο Μουζέτι - Real.gr

Έναν ισχυρό αντίπαλο θα βρει στον δρόμο του στον πρώτο αγώνα του στο τουρνουά της Βιέννης ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας απέφυγε τον πανίσχυρο Γιάνικ Σίνρ, αλλά κληρώθηκε με τον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι στο 500άρι τουρνουά της Αυστρίας. Καθώς ο Μουζέτι βρίσκεται στην 8άδα για τα ATP Finals, η νίκη είναι πολύτιμη γι’ αυτόν και θα τα δώσει όλα απέναντι στον Τσιτσιπά.

Τσιτσιπάς και Μουζέτι έχουν συναντηθεί δύο φορές μέσα στο 2025, με τον Ιταλό να επικρατεί στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο, αλλά και στη φάση των «32» της Μαδρίτης. Παρόλα αυτά ο Τσιτσιπάς διατηρεί το πάνω χέρι στο μεταξύ τους H2H, μετρώντας πέντε νίκες έναντι δύο του αντιπάλου του.

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει είτε τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι είτε τον Νορβηγό Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ για τη φάση των «16». Πιθανός αντίπαλος του Τσιτσιπά στα προημιτελικά είναι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι να βρει αντίπαλο τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό δεσπόζει ο Νο1 seeded παίκτης, Γιάνικ Σίνερ που θα κάνει πρεμιέρα με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Εκτός από τον Σίνερ, υπάρχουν ονόματα όπως οι: Άλεξ ντε Μινόρ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Τόμας Μάχατς και Άλεξ Μίκελσεν.