Πρώτος τίτλος για τον Αλκαράθ στο Τόκιο - Real.gr

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 στον τελικό του Japan Open την Τρίτη, κατακτώντας τον όγδοο τίτλο του σε μια θεαματική χρονιά κι εδραιώνοντας περαιτέρω την παρουσία του ως κυρίαρχης δύναμης στους άνδρες.

Η νίκη αποτέλεσε επίσης μια «εκδίκηση» του Αλκαράθ για την ήττα από τον Φριτζ στο Laver Cup στο Σαν Φρανσίσκο αυτόν τον μήνα, την πρώτη ήττα του Ισπανού από τον Αμερικανό σε τέσσερις αναμετρήσεις, η οποία ήρθε λίγο μετά τη θριαμβευτική πορεία του στο US Open.

Μετά από ένα ποιοτικό ξεκίνημα στον αγώνα ο Αλκαράθ προηγήθηκε κάνοντας μπρέικ στον Φριτζ και στη συνέχεια απλώς κράτησε το δικό του σερβίς.

Ο Φριτζ κάλεσε τον γιατρό για ένα πρόβλημα στον μηρό πριν από την έναρξη του επόμενου σετ και ο Αλκαράθ αμέσως άσκησε πίεση, κάνοντας μπρέικ στο πρώτο γκέιμ.

Ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam δημιούργησε γρήγορα προβάδισμα με 4-1, ωθώντας τον Φριτζ να πετάξει την ρακέτα του στο πάτωμα απογοητευμένος, και παρόλο που ο Αλκαράθ ταλαντεύτηκε για λίγο στο σερβίς του αργότερα, εξασφάλισε τη νίκη και τον πρώτο τίτλο του στο Τόκιο.