Quantcast
Πρώτος τίτλος για τον Αλκαράθ στο Τόκιο - Real.gr
real player

Πρώτος τίτλος για τον Αλκαράθ στο Τόκιο

17:45, 30/09/2025
Πρώτος τίτλος για τον Αλκαράθ στο Τόκιο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 6-4, 6-4 στον τελικό του Japan Open την Τρίτη, κατακτώντας τον όγδοο τίτλο του σε μια θεαματική χρονιά κι εδραιώνοντας περαιτέρω την παρουσία του ως κυρίαρχης δύναμης στους άνδρες.

Η νίκη αποτέλεσε επίσης μια «εκδίκηση» του Αλκαράθ για την ήττα από τον Φριτζ στο Laver Cup στο Σαν Φρανσίσκο αυτόν τον μήνα, την πρώτη ήττα του Ισπανού από τον Αμερικανό σε τέσσερις αναμετρήσεις, η οποία ήρθε λίγο μετά τη θριαμβευτική πορεία του στο US Open.

Μετά από ένα ποιοτικό ξεκίνημα στον αγώνα ο Αλκαράθ προηγήθηκε κάνοντας μπρέικ στον Φριτζ και στη συνέχεια απλώς κράτησε το δικό του σερβίς.

Ο Φριτζ κάλεσε τον γιατρό για ένα πρόβλημα στον μηρό πριν από την έναρξη του επόμενου σετ και ο Αλκαράθ αμέσως άσκησε πίεση, κάνοντας μπρέικ στο πρώτο γκέιμ.

Ο έξι φορές πρωταθλητής Grand Slam δημιούργησε γρήγορα προβάδισμα με 4-1, ωθώντας τον Φριτζ να πετάξει την ρακέτα του στο πάτωμα απογοητευμένος, και παρόλο που ο Αλκαράθ ταλαντεύτηκε για λίγο στο σερβίς του αργότερα, εξασφάλισε τη νίκη και τον πρώτο τίτλο του στο Τόκιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved