Πρώτος βαθμός για ΑΕΛ και Κηφισιά (1-1) - Real.gr

Έπειτα από ένα συναρπαστικό, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο παιχνίδι, ΑΕΛ και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μετά από ένα πρώτο μέρος που γρήγορα θα ξεχαστεί, ο Φακούντο Πέρες (51’) άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλούς για να απαντήσει, σκοράροντας εις βάρος της ομάδας του, ο Επαμεινώνδας Παντελάκης (63’).

Από εκεί και μετά «μίλησαν» οι δυο τερματοφύλακες, που κράτησαν τον ένα βαθμό για την ομάδα τους – πρώτος για αμφότερες στη σεζόν.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ, αλλά δεν το βρήκαν χάρη στις επεμβάσεις του Νίκου Μελίσσα. Ο 32χρονος, που είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση και κόντρα στον ΠΑΟΚ, σταμάτησε αφενός το φάουλ του Χόρχε Πόμπο στο 34’ αφετέρου το δυνατό σουτ του Τιμίπερε Τζόνσον Έμπο στο 39’.

Στην απέναντι εστία, το φιλόδοξο σουτ του Χρήστου Γιούση στο 44’ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μόιζες Ραμίρες.

Οι δυο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές στην ανάπαυλα, ωστόσο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Κι αυτό καθώς πολύ νωρίς το «αλογάκι» άνοιξε το σκορ. Από λάθος εκτίμηση της άμυνας της Κηφισιάς, η μπάλα έφτασε στον Πέρες που πλάσαρε ιδανικά τον Ραμίρες.

Γκολ που αρχικά ακυρώθηκε από τον βοηθό για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ και παρέμβαση του VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Ανδριανός), μέτρησε κανονικά.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο χρειάστηκε η Κηφισιά τη βοήθεια της τύχης για να ισοφαρίσει. Ή, καλύτερα, την ατυχία του Παντελάκη. Ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο πρώην στόπερ του ΠΑΣ προσπάθησε να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Ανδρέα Τεττέη, ωστόσο αυτή κατέληξε στα δίχτυα του Μελίσσα για το 1-1 στο 63’.

Η ΑΕΛ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ στο 79ο λεπτό, όταν ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έκανε το γύρισμα, ο Ζήσης Χατζηστραβός έβαλε την προβολή ωστόσο ο Ραμίρες με δύσκολη επέμβαση κράτησε το 1-1. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, αν και στις καθυστερήσεις σε τρεις περιπτώσεις θα μπορούσε το «τρίποντο» να πάει στη μία ή την άλλη ομάδα.

Στο 90’+3’ ο Τεττέη σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή για να διώξει με γροθιές ο Μελίσσας. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα πέρασε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ο Ούγκο Σόουζα αμαρκάριστος με κεφαλιά σημάδεψε ψηλά. Προτού συμπληρωθούν τα επτά λεπτά καθυστερήσεων, ο Ραμίρες εκτινάχθηκε για να βγάλει σε κόρνερ τη «βολίδα» του Λεάντρο Γκάρατε που είχε κάνει υπέροχη ατομική ενέργεια.

Έτσι ΑΕΛ και Κηφισιά, που πέρυσι αγωνίζονταν στη Super League 2, πήραν τον πρώτο τους βαθμό στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τους Γιώργο Πετράκη και Λέτο να έχουν πράγματα για να κρατήσουν μα και να διορθώσουν ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Στάικος, Σαγκάλ – Χουχούμης, Έμπο, Τεττέη, Εσκιβέλ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τεττέη, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.