Πρώτος βαθμός για την Ανδόρα μετά από 5 ήττες - Real.gr

Η Ανδόρα έκανε την έκπληξη στο εθνικό στάδιο «Daugava» της Ρίγας, καθώς κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας από τη Λετονία (2-2), μόλις τον πρώτο της «πόντο» μετά από πέντε ματς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 11ου ομίλου των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026.

Οι φιλοξενούμενοι, κόντρα στην ροή του αγώνα, αιφνιδίασαν ανοίγοντας το σκορ με το γκολ του Σαν Νικολάς στο 33ο λεπτό, αλλά η Λετονία κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης οκτώ λεπτά αργότερα με τον Ζελένκοβς.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πίεσαν την αντίπαλη άμυνα και κατάφεραν να προηγηθούν με το πέναλτι του Γκοτκόφσκις (55′), αλλά η Ανδόρα σε μια ξαφνική αντεπίθεση μπόρεσε να βρει και δεύτερο γκολ με τον Ολιβέιρα στο 78ο λεπτό.