Πρώτος και καλύτερος στους «4» του ATP Finals ο Τσιτσιπάς, νίκησε 2-0 τον Ζβέρεφ: «Τα έκανα όλα σωστά» - Την Παρασκευή με Ναδάλ

Mε πληροφορίες από filathlos

Απέναντι σ' έναν Ζβέρεφ που κέρδισε με 2-0 σετ τον Ναδάλ ο Στέφανος ήταν αποφασιστικός δεν συγχώρεσε λάθη και έφτασε με μοναδικό τρόπο στη νίκη, η οποία του δίνει και την πρόκριση.

Στο πρώτο σετ ο Ζβέρεφ έφτασε πρώτος σε μπρέικ πόιντ, αλλά ο Τσιτσιπάς το “έσβησε” με winner και μετά από διαδοχικές ισοπαλίες προηγήθηκε με 3-2. Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοση του και με μπρέικ προηγήθηκε με 5-3. Στη συνέχεια σέρβιρε, οδήγησε σε λάθη τον Γερμανό και πήρε το πρώτο σετ με 6-3

Στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ ο Ζβέρεφ “έσβησε” τρία μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά, αλλά ο Έλληνας τενίστας εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο και έφτασε με μπρέικ στο 1-0! Ο Ζβέρεφ μείωσε σε 2-1 αλλά ο Έλληνας τενίστας πάτησε... γκάζι για το 3-1. Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το δεύτερο σετ και τον αγώνα με 6-2.

Τσιτσιπάς: «Τα έκανα όλα σωστά με τον Ζβέρεφ»

Εντυπωσιασμένος από την σχεδόν αλάνθαστη απόδοσή του κόντρα στον Ζβέρεφ εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις πρώτες του δηλώσεις μετά από τον αγώνα.

«Έμεινα έκπληκτος από την απόδοσή μου, έκανα τα πάντα σωστά. Δεν ήμουν μόνος στο γήπεδο, αλλά με πάρα πολύ κόσμο. Απλά παίζω το παιχνίδι μου, έχω καθαρό πλάνο στο μυαλό μου, τι πρέπει να κάνω. Είναι δύσκολο όταν οι αντίπαλοι βρίσκουν λύσεις στο παιχνίδι σου. Πρέπει προσαρμοστείς και εγώ προσπαθώ να είμαι απρόβλεπτος. Έχω αφοσιώσει πολύ χρόνο για να βελτιωθώ κυρίως στο σερβίς μου. Απολαμβάνω την δουλειά με όλη την ομάδα μου», είπε αρχικά ενώ ρωτήθηκε και για την αίσθηση να παίζει σ' αυτή την αρένα:

«Είδα μπλουζάκια με πολλούς διάσημους που έχουν περάσει από εδώ. Οπότε είναι πιο ιδιαίτερο για μένα. Η αλήθεια είναι ότι μας συμπεριφέρονται σαν VIP».

Όσο αφορά το παιχνίδι με τον Ναδάλ για την 3η ημέρα του ομίλου σημείωσε: «Είναι ένας από τους καλύτερους, δεν θα είναι εύκολο. Θα χρειαστεί συγκέντρωση και πειθαρχία, παίζει πολύ καλό τένις. Θα πρέπει να ξεπεράσω τον εαυτό μου για να μπορέσω να τον κερδίσω»

Τα σενάρια για τις θέσεις 1-2 στον όμιλο του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του ATP Finals του Λονδίνου αλλά όχι και την πρώτη θέση στον όμιλο. Στην τελευταία ημέρα του ομίλου "Αντρέ Άγκασι" θα παίξει με τον Ναδάλ και απλά εάν τον κερδίσει θα είναι πρώτος!

Θα τερματίσει πρώτος εάν ηττηθεί, αλλά κερδίσει ο Ζβέρεφ τον Μεντβέντεφ. Θα τερματίσει δεύτερος εάν χάσει από τον Ναδάλ και εάν νικήσει ο Μεντβέντεφ.

Αν είναι 1ος θα παίξει το Σάββατο με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Φέντερερ και εάν είναι 2ος με τον Τιμ.

Δείτε όλα τα σενάρια του ομίλου:

All to play for ??

Group Andre Agassi's semi-final scenarios for the last two spots. #NittoATPFinalspic.twitter.com/cdWzqXuWmo