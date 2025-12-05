Λιγκ Καπ: Έπεσε... μαύρο στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Η επική ατακα που ακούστηκε από τον πάγκο του ΠΑΟΚ - Real.gr

Απρόοπτη εξέλιξη είχε ο τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών στο κλειστό «Ανδρέας Βαρικάς», καθώς ξαφνική διακοπή ρεύματος οδήγησε σε προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά την αναμέτρηση, προηγούμενος με 2-0 σετ και δείχνοντας να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό. Ωστόσο στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ αντέδρασε δυναμικά ανεβάζοντας την πίεση και φτάνοντας να προηγείται με 18-15 την στιγμή που το γήπεδο… σκοτείνιασε.

Σημειώνεται πως δεν υπήρχε ρεύμα γενικότερα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όχι μόνο στο γήπεδο. Μετά από λίγη ώρα η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δεν έκρυψε μάλιστα την απογοήτευσή του, αφού η ομάδα του προηγούνταν με 18-15 στο τρίτο σετ, έχοντας χάσει τα δύο πρώτα από τον Ολυμπιακό, με την ατάκα του, “όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό” να περνάει και από το μικρόφωνο της ΕΡΤ.