Ψάχνει αποτέλεσμα πρόκρισης στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Φερεντσβάρος - Real.gr

Αρκετά «λειψός» από επιλογές λόγω τραυματισμών (Τζούριτσιτς), αποχωρήσεων παικτών που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος της League Phase του Europa League και ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται απ’ τον Ράφα Μπενίτεθ (Μλαντένοβιτς), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 22:00) τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στα νοκ-άουτ.

Στην 7η «στροφή» της εφετινής διοργάνωσης, κάτω από… πολικές συνθήκες (-7 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα), το «τριφύλλι» θέλει βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 24άδα, ενώ σε μία ενδεχόμενη νίκη θα διατηρήσει «ζωντανό» και τον στόχο της πρώτης οκτάδας που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Μπενίτεθ προσανατολίζεται στην επιστροφή της τριάδας στην άμυνα μπροστά απ’ τον Αλμπάν Λαφόν, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά σε σχηματισμό στα μετόπισθεν, με το ν Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά και τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά σε ρόλους φουλ μπακ.

Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρο Τσιριβέγια κι ο Τάσος Μπακασέτας θα έχουν τις δύο απ’ τις τρεις θέσεις, με τον Ρενάτο Σάντσες να διεκδικεί την άλλη θέση απ’ τον Άνταμ Τσέριν. Στη δε επίθεση υπάρχει μία σκέψη για τη χρησιμοποίηση του Φακούντο Πελίστρι σε λίγο πιο «ελεύθερο» ρόλο πίσω απ’ τον φορ, που θα είναι είτε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, είτε ο Μίλος Πάντοβιτς.

Απ’ την αποστολή των «πράσινων» στη Βουδαπέστη απουσιάζει ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στον αντίποδα, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Ουγγαρία και τον Γιώργο Κάτρη στη list B.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος συγκροτούν 20 παίκτες που είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.