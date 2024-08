Πυρκαγιές - Τσιτσιπάς: Ας ενωθούμε όλοι μαζί και θα βγούμε πιο δυνατοί από τις στάχτες

Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με όλους όσους επλήγησαν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

The flames may have scarred our land, but they will never diminish the spirit of Greece. Let’s come together, support one another, and rise stronger from the ashes. My thoughts and prayers are with all those impacted. https://t.co/CCfecqGkp0