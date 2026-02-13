Qatar Open: Η Μούχοβα αντίπαλος της Σάκκαρη στον ημιτελικό - Real.gr

Μετά τη θριαμβευτική πρόκρισή της επί της Ίγκα Σφιάτεκ στο τουρνουά Qatar Open, η Μαρία Σάκκαρη θα βρει μπροστά της στον ημιτελικό της Ντόχα την Καρολίνα Μούχοβα.

Η 29χρονη Τσέχα, Νο.19 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στα προημιτελικά της Άνα Καλίνσκαγια (Νο.29) με 6-3, 6-4 και θα αντιμετωπίσει τη Σάκκαρη για έκτη φορά στην καριέρα της.

Η 29χρονη Τσέχα έχει πάρει σαφές προβάδισμα απέναντι στην 30χρονη Ελληνίδα, με τέσσερις διαδοχικές νίκες, ανάμεσά τους οι σημαντικότερες στο Roland Garros το 2022 και το 2023. Ωστόσο, οι δύο τενίστριες δεν έχουν κοντραριστεί εδώ και τρία χρόνια.

Η Μούχοβα δεν έχει χάσει ακόμη ούτε σετ στη διοργάνωση και έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δυναμικό τρόπο, έχοντας ήδη δύο ημιτελικούς (Ντόχα, Μπρίσμπεν), ενώ έφτασε μέχρι τη φάση των «16» στο Australian Open.