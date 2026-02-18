Quantcast
Qatar Open: Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και έκλεισε θέση για τους «8» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
19:45, 18/02/2026
Εντυπωσιακή πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 33), επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Νο 11).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 76 λεπτά για να «σπάσει» το σερί τριών νικών του Ρώσου, πετυχαίνοντας την πρώτη του επικράτηση σε μεταξύ τους αναμέτρηση μετά το ATP Finals του 2022.

Αυτή ήταν η 15η συνάντηση των δύο παικτών, η πρώτη από τον Οκτώβριο του 2024, με τον Ρώσο να διατηρεί το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αλλά τον Έλληνα τενίστα να μειώνει σε 10-5 μετά τη σημερινή νίκη.

 

Πηγή: filathlos.gr

