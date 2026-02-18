Qatar Open: Ο Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και έκλεισε θέση για τους «8» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εντυπωσιακή πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 33), επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Νο 11).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 76 λεπτά για να «σπάσει» το σερί τριών νικών του Ρώσου, πετυχαίνοντας την πρώτη του επικράτηση σε μεταξύ τους αναμέτρηση μετά το ATP Finals του 2022.

Αυτή ήταν η 15η συνάντηση των δύο παικτών, η πρώτη από τον Οκτώβριο του 2024, με τον Ρώσο να διατηρεί το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αλλά τον Έλληνα τενίστα να μειώνει σε 10-5 μετά τη σημερινή νίκη.

Redemption Day for Stef 🙌 It’s a first win for Tsitsipas, 6-3 6-4, over Medvedev since 2022!#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/YdVDZZYQPx — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

Πηγή: filathlos.gr