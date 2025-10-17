Ράφα Μπενίτεθ: Το μεγάλο deal και πότε αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως βρήκε τον νέο του προπονητή, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται μία… ανάσα από τον πάγκο του τριφυλλιού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια ύστερα από διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης και όλα δείχνουν ότι η συμφωνία είναι πια γεγονός!

Η συνεργασία προβλέπεται να έχει διάρκεια 2,5 ετών, με τον Ισπανό τεχνικό να λαμβάνει αποδοχές που φτάνουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνεται και το τεχνικό του επιτελείο, το οποίο θα αμείβεται με περίπου 600 χιλιάδες ευρώ.

Η μοναδική εκκρεμότητα που παραμένει, αφορά στον χρόνο που θα αποφασίσει ο Ράφα Μπενίτεθ να πιάσει επισήμως δουλειά και να προπονήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπενίτεθ έχει ήδη μελετήσει σε βάθος το ρόστερ και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, κάτι που φάνηκε και από τις επαφές του με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον ποδοσφαιρικό του σύμβουλο, Φράνκο Μπαλντίνι.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Ισπανό να αναλαμβάνει μετά το ματς με τη Φέγενορντ (23/10), χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» ακόμη ημερομηνία.

Μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές και να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κρατούν χαμηλούς τόνους, γνωρίζοντας πως το παραμικρό λάθος μπορεί να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr