Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το τελευταίο αντίο - Real.gr

Με καπνογόνα, συνθήματα και μεγάλη συγκίνηση, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν στην Τούμπα τα επτά νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Οι σοροί των επτά οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά οδηγήθηκαν με μηχανοκίνητη πορεία προς το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας. Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας διοργανώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας.

Νωρίτερα, είχαν επιστρέψει με ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, οι δύο από τους τρεις τραυματίες και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

«Για πάντα στις καρδιές μας»

Λίγο πριν από τις 19:00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνοδεύουν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας σύμφωνα με πληροφορίες πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Βουβός ήταν ο πόνος σε όλο το γήπεδο της Τούμπας, όπου δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν την αυτοκινητοπομπή και τις επτά σορούς. Φίλαθλοι άναψαν πυρσούς για να τους υποδεχτούν την ώρα που έφτασαν στο γήπεδο, ενώ φώναζαν «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα έγινε μέρα έξω από το γήπεδο, όπου περίσσεψε η συγκίνηση και ο πόνος.

Χιλιάδες είναι οι πολίτες που προσέρχονται στην Τούμπα προκειμένουν να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων, αφήνοντας ένα κεράκι.

Συγκίνηση στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης (29/01). Δυο ασθενοφόρα παρέλαβαν τον 20χρονο Κώστα και 28χρονο Μάριο απο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Η Ελληνίδα Πρέσβης στη Ρουμανία βρέθηκε στο πλάι των τραυματιών και κατα την αναχώρησή τους.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε εκτάκτως σε σοβαρή επέμβαση που σύμφωνα με τους γιατρούς πήγε καλά. Στην Ελλάδα θα επιστρέψει όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σε σταθερή κατάσταση ο 20χρονος τραυματίας που βρίσκεται στη Ρουμανία

Την ίδια ώρα, σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος που χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν τόσο οι ελληνικές αρχές, δηλαδή η Ελληνίδα πρέσβης όσο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η εγχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ήταν επιτυχής.

Οι γιατροί προχώρησαν στην απόφαση αυτή, καθώς έκριναν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί ένα οίδημα που βρήκαν στο σώμα του 20χρονου. Η επανεξέταση της υγείας του θα κριθεί τις επόμενες ώρες, ωστόσο οι γιατροί είναι αρκετά θετικοί.

Σταθερή η κατάσταση των δύο τραυματιών

Νωρίτερα την Πέμπτη, αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνουν στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες για νοσηλεία. Συγκεκριμένα, ο 28χρονος, ο οποίος είναι και σε καλύτερη κατάσταση, αποφασίστηκε να μείνει για νοσηλεία στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παρευρεθεί στις κηδείες των φίλων του, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί δεν του το επέτρεψαν.

Παράλληλα, ο 20χρονος ο οποίος έχει βαρύτερα τραύματα, αποφασίστηκε να παραμείνει για νοσηλεία στη Νευροχειρουργική Κλινική.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μετά την επιστροφή των σορών των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του στην Τούμπα.

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων οπαδών του “Δικεφάλου του Βορρά” επέστρεψαν την Πέμπτη (29/1) στην Ελλάδα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να αποτίνουν φόρο τιμής με συνθήματα έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν άδικα τη ζωή τους.

«Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…»