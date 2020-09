Ρατσιστική επίθεση στον Νεϊμάρ από τον Ισπανό Αλβάρο Γκονσάλες στο επεισοδιακό Παρί-Μαρσέιγ -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με μεμονωμένες εικόνες που μεταδόθηκαν από το κανάλι Téléfoot, ο Νεϊμάρ παραπονέθηκε λίγο μετά την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στον διαιτητή, επαναλαμβάνοντας στα ισπανικά την φράση «οχι στον ρατσισμό», υποδεικνύοντας ως δράστη τον Ισπανό αμυντικό της Μαρσέιγ.

Neymar has unleashed via social media, accusing Alvaro Gonzalez of calling him 'a monkey son of a bitch' ??????#Neymarpic.twitter.com/Owkq9xhcZp