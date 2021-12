Ρεάλ Μαδρίτης: Θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά ο Γιόβιτς

Ο Σέρβος στράικερ των «μερένγκες» αποτελεί το τελευταίο κρούσμα στη «Βασίλισσα», την ώρα που μερικές ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι Κουρτουά, Καμαβινγκά και Βαλβέρδε είχαν βρεθεί αρνητικοί μετά τους τελευταίους διαγνωστικούς ελέγχους που υποβλήθηκαν.

Ο Γιόβιτς τέθηκε αμέσως σε καραντίνα, όπου βρίσκεται και ο Βινίσιους Τζούνιορ, λόγω παρόμοιου προβλήματος που αντιμετωπίζει.

??OFFICIAL: Luka Jovic has tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/uybn5dtVZj