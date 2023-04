Ρεάλ-Παρτιζάν: Οι εξοντωτικές ποινές που προβλέπονται για το απίστευτο ξύλο στην Μαδρίτη - Συγγνώμη ζήτησαν Γιουλ και Γιαμπουσέλε

Ο φόργουορντ της Ρεάλ πήγε κυριολεκτικά να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον Αυστραλό στη σπονδυλική στήλη, ενώ έχει αρκετά χτυπήματα που μπορεί να τον αφήσουν και εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι τρεις ρέφερι του ματς, Σρέντεν Ράντοβιτς, Όλεγκς Λάτισεφς και Φερνάντο Ρότσα είχαν πολύ δουλειά και απέβαλαν όλους τους παίκτες, πλην τριών, ενώ ανάλογα τι έχουν γράψει στο φύλλο αγώνα θα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής της Euroleague, με το ματς να έχει κατοχυρωθεί στην Παρτιζάν που έκανε το 2-0, όμως να αναμένονται εξελίξεις και μάλιστα σοβαρές. Κάτι που θα γίνει σήμερα, με τις ποινές που προβλέπονται για κάποιους που ενεπλάκησαν να είναι εξοντωτικές.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τα γεγονότα στο Wizink Center εμπίπτουν στο άρθρο 28 των κανονισμών του πειθαρχικού δικαίου, στο οποίο ως σοβαρά επεισόδια περιγράφονται οι εξής ενέργειες: Σωματική επίθεση εναντίον μέλους της τριάδας των διαιτητών, ή φίλαθλο, η οποιοδήποτε άτομο γενικά, ενέργειες που προκαλούν την οριστική διακοπή ενός αγώνα, πράξεις που προσβάλλουν την προσωπικότητα είτε φραστικά, είτε σωματικά, τις παραπάνω κατηγορίες των ατόμων και όλες οι πράξεις ή συμπεριφορά που έχουν σαν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα τη χρήση βίας.

Οι ποινές για όλα τα παραπάνω είναι συγκεκριμένες από τη Euroleague και αυστηρές. Ξεκινούν από ένα πρόστιμο ανάλογα την περίπτωση και φτάνουν ακόμη και σε οριστικό αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Για παράδειγμα ο τραυματισμός του Έξουμ από τη λαβή του Γιαμπουσέλε, που φαίνεται πολύ σοβαρός μπορεί να στείλει σπίτι του και οριστικά τον φόργουορντ της Ρεάλ, αν έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.

Η ντροπιαστική εικόνα από το παρκέ στη Μαδρίτη θα επιφέρει σίγουρα μεγάλες ποινές σε κάποιους, ενώ το γεγονός ότι έγιναν για πρώτη φορά εκτεταμένα επεισόδια, ενδέχεται να επιφέρουν τεράστιες απώλειες, με αποβολές και αποκλεισμούς.

Οι ποινές λοιπόν ανάλογα και το συμβάν είναι οι εξής.

1. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 30.000-280.000 ευρώ.

2. Οι τιμωρίες ξεκινούν από αποκλεισμό 3 αγωνιστικών και άνω και φτάνουν έως και τα 4 χρόνια.

3. Προβλέπεται η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από 1-4 έτη

4. Οριστικός αποκλεισμός από την διοργάνωση

Στη Μαδρίτη είχαμε γενική σύρραξη, διακοπή του ματς και τραυματισμός παίκτη, τα επεισόδια θεωρούνται πολύ σοβαρά, άρα οι τιμωρίες θα είναι εξοντωτικές και για ορισμένους αναμένεται να πέσει πολύ βαριά ποινή.

Για παράδειγμα ο Γιαμπουσέλε, είναι στη πιο δύσκολη θέση από όλους, ενώ από εκεί και πέρα οι Πάντερ, Έξουμ, Ντεκ, Λεσόρτ και Μούσα λογικά θα έχουν αποκλεισμούς και πρόστιμα για τις αντιδράσεις τους και το ξύλο που έπαιξαν…

Γιαμπουσέλε: «Μετανιώνω για τη συμπεριφορά μου»

Απολογήθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, για την επικίνδυνη λαβή του στον Ντάντε Έξουμ κατά τη διάρκεια της σύρραξης στο Ρεάλ-Παρτιζάν. Ο Γάλλος ζήτησε συγγνώμη από τον Αυστραλό γκαρντ και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι μετανιώνει για τη συμπεριφορά του στο χθεσινό (27/4) ματς.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιαμπουσέλε έγραψε: «Μετανιώνω για την συμπεριφορά μου στον χθεσινό αγώνα. Το μπάσκετ έχει σχέση με την ευγενή άμιλλα και τη φιλία. Απολογούμαι στην Παρτιζάν, έναν σύλλογο που πάντα είχαμε σπουδαία σχέση, τον Ντάντε Έξουμ και την οικογένειά του, τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και όλους τους φιλάθλους».

Γιουλ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για το σκληρό φάουλ, ζητάω συγγνώμη»

Ο Σέρχιο Γιουλ με ανάρτησή του στα social media ανέλαβε την ευθύνη για το σκληρό φάουλ στον Κέβιν Πάντερ που έφερε το χάος στο Ρεάλ-Παρτιζάν και ζήτησε συγγνώμη για την ενέργειά του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ δεν πρέπει ποτέ να συμβεί σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό το σκληρό φάουλ που προκάλεσε την επόμενη καταστροφή. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους οπαδούς του μπάσκετ».

Η λαβή του Γιαμπουσέλε στον Έξουμ

Στη σύρραξη στο παρκέ της WiZink Arena το βράδυ της Πέμπτης, μεταξύ άλλων, ο Γκέρσον Γιαμπουσελέ βγήκε εκτός εαυτού και με λαβή που παραπέμπει στο WWE ξάπλωσε στο παρκέ τον Ντάντε Έξουμ.

Ο παίκτης της σερβικής ομάδας από αυτή την επίθεση τραυματίστηκε στο πέλμα και γλίτωσε κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, ενώ χρειάστηκε την συνδρομή από πατερίτσες για να φύγει από το κλειστό στη Μαδρίτη.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε την στιγμή που ο Γιαμπουσελέ έχει γραπώσει τον Έξουμ, ώστε να τον ρίξει στο έδαφος, με το στιγμιότυπο να είναι ανατριχιαστικό.

Θυμηθείτε την σύρραξη στο παρκέ της WiZink Arena:

