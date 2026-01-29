Ρέτσος: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα» - Real.gr

Μετά τη σπουδαία νίκη των Ερυθρόλευκων, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στo MEGA και

Yπογράμμισε ότι αυτή η ομάδα αξίζει τα πάντα, ενώ εξέφρασε το πόσο περήφανος νιώθει για την μεγάλη πρόκριση των Πειραιωτών.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα. Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι»