Ρίχνονται στη «μάχη» οι Δικέφαλοι - Real.gr

Συνεχίζεται σήμερα (24/8) η δράση στην πρεμιέρα της Super League με τις «μάχες» των Δικεφάλων.

Συγκεκριμένα, στις 20:15 θα αρχίσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην “OPAP Arena”, ενώ στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της άδειας λόγω τιμωρίας Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.

Tα μέχρι στιγμή αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League:

1η αγωνιστική: 23-24-25 Αυγούστου 2025

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 24/8, 20:15

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 24/8, 21:00

Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά 25/8, 19:30

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΑΝΒΛ