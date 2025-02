Ρίγη συγκίνησης και αποθέωση για την επιστροφή του Νεϊμάρ στη Σάντος - BINTEO

Η Σάντος και ο κόσμος της τον υποδέχθηκαν με τόση θέρμη και αγάπη, με αποτέλεσμα ο σούπερ σταρ να δακρύσει, έχοντας κατακλυστεί από τα συναισθήματα της παρουσίας του στο γήπεδο που μεγαλουργούσε.

Ο Νεϊμάρ έσκυψε και φίλησε το σήμα της ομάδας στο χορτάρι, ενώ στ’ αποδυτήρια γονάτισε μπροστά στον χώρο που θα του ανήκει από εδώ και στο εξής, κάνοντας μια προσευχή ώστε όλα να πάνε όπως τα έχει ονειρευτεί…

Neymar bursts into tears during his Santos presentation.

THIS is what Santos means to him ???? pic.twitter.com/DYV4Ovn095