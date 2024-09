Ρίγη συγκίνησης: Το ολόγραμμα του Ντράζεν Πέτροβιτς στην Αρένα του Ζάγκρεμπ - Bίντεο

Ανάμεσα στους 15.000 θεατές του κατάμεστου γηπέδου βρέθηκαν θρυλικές μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο Γκάλη μεταξύ τους.

Παρούσα και η Εθνική Κροατίας του 1992, με τους Κούκοτς, Βράνκοβιτς, Ράτζα, Ντίβατς και Πάσπαλι να ξεχωρίζουν, ενώ παρόντες ήταν και συμπαίκτες του Ντράζεν Πέτροβιτς στο NBA, όπως ο Τέρι Πόρτερ και ο Κένι Άντερσον.

Για την ιστορία, η ομάδα των επίλεκτων της Κροατίας, επικράτησε της Team Drazen, που είχε ως κόουτς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με 110-107 και τον Μάριο Χεζόνια να δίνει show με 36 πόντους.

It has been an amazing basketball evening in packed Zagreb Arena tonight, where Croatian and European stars have gathered in honour of Drazen Petrovic, who would have turned 60 years of age this year.

A spectacle worthy of one of the greatest basketball legends of all time! pic.twitter.com/JRqdqD1j10